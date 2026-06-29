Perché ci ostiniamo a ricaricare il telefono con il cavo sbagliato: dimezza la velocità

Capita a tutti di afferrare il primo cavo a portata di mano per mettere in carica lo smartphone, magari quello rimediato anni fa o ricevuto in omaggio con un altro dispositivo. Eppure è proprio in quella scelta apparentemente irrilevante che si nasconde uno dei motivi per cui la ricarica risulta lentissima: non tutti i cavi sono uguali, e usarne uno inadeguato può letteralmente dimezzare la velocità con cui la batteria si riempie.

La questione è tecnica ma comprensibile. Un cavo di ricarica deve trasportare una certa quantità di corrente, misurata in ampere, e gestire una determinata potenza, espressa in watt. I cavi economici o più datati sono spesso progettati per erogare potenze basse e dispongono di conduttori interni sottili, che oppongono resistenza al passaggio della corrente. Il risultato è che, anche collegando il telefono a un alimentatore moderno e potente, la ricarica resta strozzata dal cavo, l’anello debole della catena. Vale infatti la regola del minimo comune denominatore: l’intera connessione lavora alla velocità del componente più lento.

Perché ricarichiamo il telefono con il cavo sbagliato

C’è poi una distinzione che molti ignorano del tutto, quella tra cavi pensati per la sola ricarica e cavi completi di trasferimento dati. Alcuni cavi molto basilari collegano soltanto i contatti dell’alimentazione e non quelli necessari alla comunicazione tra telefono e caricatore: senza quel dialogo, i due dispositivi non riescono a negoziare la modalità di ricarica rapida e si accontentano di una velocità standard, molto più bassa. È il motivo per cui lo stesso telefono, con lo stesso alimentatore, può ricaricarsi in tempi profondamente diversi a seconda del cavo.

Per le ricariche ad alta potenza, in particolare con i protocolli più recenti, serve inoltre un cavo dotato di un piccolo chip, chiamato e-marker, che certifica la capacità di gestire amperaggi elevati. Un cavo USB-C generico, privo di questa componente, viene automaticamente limitato a una potenza inferiore per ragioni di sicurezza. Ecco perché un caricatore da 65 watt o più, abbinato a un cavo non adeguato, non riesce a esprimere le sue reali potenzialità.

Riconoscere un cavo di qualità non è sempre immediato, ma qualche indizio aiuta. Le specifiche riportate sulla confezione o sul cavo stesso, la potenza supportata in watt, la sigla che indica lo standard, l’eventuale certificazione, sono il riferimento più affidabile. In generale conviene preferire cavi di marchi conosciuti, possibilmente non eccessivamente lunghi, perché la lunghezza in eccesso contribuisce a disperdere segnale e potenza.

Vale la pena ricordare, infine, che il cavo è anche un componente soggetto a usura. Pieghe ripetute, strappi e l’invecchiamento dei materiali ne degradano le prestazioni nel tempo, fino a renderlo inaffidabile. Un cavo che si scalda eccessivamente durante la ricarica, o che funziona solo in una certa posizione, sta segnalando di essere arrivato a fine corsa. Sostituirlo con uno adeguato è spesso la soluzione più economica e immediata a un problema che in tanti, erroneamente, attribuiscono alla batteria del telefono o al caricatore.