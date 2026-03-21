Chiamate Spam, se premi il tasto rosso per rifiutare, sei fregato: cosa succede veramente

Sarà davvero possibile fermare le chiamate Spam? Non è detto, ma di sicuro il tasto rosso potrebbe costarvi molto più di quanto pensiate. Cosa succede veramente.

Quante volte vi è capitato di ricevere una chiamata con un numero sconosciuto, magari uno che non si esime da inviarvi una vocina registrata che vi dice: “Premi 1 per parlare con un operatore, premi 2 per rifiutare”? Sembra tutto normale, no? Eppure, quel tasto rosso che tante volte vi invoglia a cliccare per eliminare il disturbo, in realtà potrebbe essere una vera trappola.

Sì, proprio così: quel semplice gesto, quello che pensiamo possa liberarci da fastidiosi chiamanti, può invece metterci in una posizione vulnerabile. E non si tratta solo di fastidio, ma di rischi reali per la nostra sicurezza e per le nostre finanze.

Perché non si dovrebbe MAI rifiutare la chiamata SPAM

Molti di noi, presi dalla frenesia di rifiutare la chiamata, premono istintivamente sul tasto rosso per bloccare l’interlocutore. Ma questo è proprio il punto in cui i truffatori si fanno furbi. L’idea che siamo solo davanti a una chiamata di marketing o, peggio, di una compagnia sconosciuta che cerca di venderci qualcosa, è sbagliata. La realtà è che quando rifiutiamo, in molti casi, siamo già caduti nella loro rete.

Cosa succede? Dietro quel tasto “rifiuto” si nasconde una serie di tecniche per raccogliere i numeri di telefono e incassare altri guadagni. Spesso, il rifiuto di una chiamata non è altro che l’attivazione di un sistema automatico che, nella maggior parte dei casi, porta alla sottoscrizione di un abbonamento a pagamento, senza che ce ne accorgiamo.

Non tutti sono consapevoli che, premendo il tasto per rifiutare una chiamata, si attiva un abbonamento automatico che può comportare il pagamento di un servizio mensile. In effetti, alcuni numeri “spam” sono legati a linee premium, ovvero numeri che fanno parte di circuiti telefonici a pagamento. Cosa significa? Che la prossima volta che rifiutate una chiamata, potreste ritrovarvi con un addebito mensile sul conto telefonico, senza neppure sapere cosa stia accadendo. E come sempre, il dubbio arriva solo quando si fa fatica a risalire ai numeri coinvolti.

Questa tipologia di truffa è sempre più diffusa, in particolare attraverso i numeri che sembrano locali o addirittura familiari, progettati per illudere l’utente di una telefonata innocua. E, in molti casi, non si tratta nemmeno di truffatori esperti: una manciata di clic sulla tastiera ed è fatta. I truffatori puntano sulla nostra distrazione.

Il risultato più immediato di questa truffa è un’addebito costante sulla bolletta del telefono. E poi, un altro problema non meno grave: la difficoltà di annullare questi abbonamenti. Non solo sono difficili da individuare, ma spesso sono legati a numeri internazionali, e le compagnie telefoniche sono ben poco interessate a risolvere il problema, lasciando gli utenti in balia delle fatture.

C’è anche un altro aspetto che non deve essere sottovalutato: la raccolta dei nostri numeri da parte di entità sconosciute. Ogni chiamata persa o rifiutata che finisce nelle mani sbagliate è un altro passo verso la diffusione dei nostri dati personali, con il rischio che vengano rivenduti o utilizzati per truffe future.