Chi non risponderà non potrà più accedere alla propria casella di posta elettronica su Gmail

La casella Gmail principale non viene cancellata, questo va detto subito. Ma chi aveva impostato anni fa altri account dentro Gmail rischia di non vedere più i nuovi messaggi se non aggiorna le impostazioni. Il problema è proprio questo: molti se ne accorgeranno solo davanti a una mail attesa e mai arrivata.

Gmailify e POP3 vanno in pensione: cosa cambia davvero

Con lo stop a Gmailify e POP3, Gmail non permette più di usare questi due sistemi per portare automaticamente dentro la casella Google la posta di account esterni. Gmailify serviva a collegare indirizzi non Google, per esempio Yahoo Mail, Outlook o altri servizi compatibili, e a usare su quelle email alcune funzioni tipiche di Gmail: filtri antispam, ricerca più precisa, gestione più ordinata della posta in arrivo.

Il POP3, invece, era il vecchio metodo usato da molti per “scaricare” in Gmail i messaggi ricevuti su un’altra casella. Una cosa pratica, spesso configurata una volta sola su un computer di casa o dell’ufficio e poi dimenticata per anni. Ora quel sistema non è più supportato. Risultato: le email esterne non vengono più recuperate come prima e, senza una nuova configurazione, possono sparire dalla vista nell’app o nel sito di Gmail. Non è una questione da tecnici: riguarda chiunque abbia più indirizzi collegati.

Un utente controlla le impostazioni della posta su laptop e smartphone, in vista dei cambiamenti su Gmailify e POP3.

Posta collegata a Gmail: chi deve controllare subito

A rischiare sono soprattutto gli utenti che leggono da Gmail caselle di posta di terze parti, cioè indirizzi che non finiscono in @gmail.com, configurati in passato con Gmailify o tramite POP3. In pratica, chi apriva Gmail e trovava lì anche le email del vecchio indirizzo Yahoo, dell’account Outlook personale o di una casella di un altro gestore deve dare subito un’occhiata alle impostazioni. “Pensavo fosse tutto nella stessa posta”: è l’errore più comune, soprattutto nei piccoli uffici, tra professionisti e utenti che non hanno mai avuto motivo di distinguere un protocollo dall’altro.

La casella originale non scompare. Le email continuano ad arrivare sul servizio di partenza, se l’account è attivo e la password è corretta. Il punto è un altro: senza una nuova configurazione, quei messaggi potrebbero non comparire più dentro Gmail. E tra quelle email possono esserci bollette, comunicazioni bancarie, prenotazioni, codici di verifica. Tutte cose che sembrano ordinarie, finché non servono davvero.

Passare a IMAP: le impostazioni da controllare su computer e telefono

La strada indicata da Google è passare a IMAP, il protocollo ancora supportato e pensato per tenere sincronizzata la posta su più dispositivi. A differenza del POP3, che scarica i messaggi con una logica ormai datata, IMAP mantiene allineate le cartelle tra server, computer, smartphone e tablet. Se una mail viene letta sul telefono, risulta letta anche dal browser. Lo stesso vale per archiviazioni e cancellazioni. È il sistema usato oggi dalla maggior parte dei servizi email.

Gli utenti devono entrare nelle impostazioni di Gmail, da computer oppure dall’app su Android e iPhone, e controllare la parte dedicata agli account collegati o alla lettura della posta da altri indirizzi. Di solito servono l’indirizzo email, la password aggiornata e, se richiesti, i parametri IMAP del provider esterno: server, porta e tipo di sicurezza. Alcuni gestori chiedono anche una password specifica per le app, soprattutto quando è attiva la verifica in due passaggi. Meglio non andare a tentativi: conviene seguire le istruzioni ufficiali del proprio provider.

C’è però una differenza rispetto a Gmailify. Con IMAP non tutte le funzioni avanzate di Gmail vengono applicate nello stesso modo agli account esterni. La protezione antispam, le categorie automatiche e alcune opzioni di ricerca possono cambiare. La posta arriva, ma l’esperienza può non essere identica a prima.

Inoltro automatico: l’altra strada per leggere tutto in Gmail

Chi vuole continuare a leggere tutto dentro Gmail può valutare anche l’inoltro automatico dal provider esterno. In questo caso la regola si imposta direttamente nella casella di origine, per esempio Yahoo, Outlook o un servizio aziendale, e ogni nuovo messaggio viene girato all’indirizzo Gmail scelto. È una soluzione semplice, spesso comoda per chi non ha bisogno di sincronizzare cartelle, bozze o posta inviata.

Anche l’inoltro, però, va impostato con un minimo di attenzione. Alcuni provider chiedono una conferma via email, altri permettono di conservare una copia del messaggio nella casella originale. Altri ancora applicano limiti o filtri antispam che possono rallentare la consegna. Per questo è utile fare una prova concreta: mandare un messaggio all’indirizzo esterno, vedere se arriva su Gmail e controllare anche la cartella spam. Pochi minuti, ma possono evitare problemi.

Per chi usa la posta per lavoro, la scelta dipende dalle abitudini. IMAP è più adatto a chi vuole gestire davvero l’account esterno, con cartelle e sincronizzazione tra dispositivi. L’inoltro automatico basta invece a chi vuole solo ricevere una copia dei messaggi in Gmail. In ogni caso, dopo l’addio a Gmailify e POP3, lasciare le vecchie impostazioni senza controllo può voler dire non vedere più una parte della propria posta. E scoprirlo, quasi sempre, quando quella mail serviva.