La profezia di Stephen Hawking potrebbe avverarsi molto presto e ci riguarda tutti da vicino

Da Cambridge avvertì che crescita della popolazione, consumi e cambiamento climatico avrebbero potuto rendere il pianeta invivibile entro il 2600. Oggi, 20 luglio 2026, quelle parole vengono spesso accostate ai dati della NASA. Ma il nodo non è una presunta data della fine: è capire quanto siano concreti i rischi che gli scienziati stanno già misurando.

Quando Stephen Hawking parlò di una Terra trasformata in una palla di fuoco, non stava fissando una scadenza precisa. Né lanciava una profezia nel senso comune del termine. Il fisico britannico, morto nel 2018, usò quell’immagine forte per descrivere un possibile futuro segnato da popolazione in crescita, consumo eccessivo di risorse e aumento delle emissioni. Era un avvertimento, non un calendario dell’apocalisse.

La previsione di Hawking: cosa disse davvero sul 2600

Nel documentario The Search for a New Earth, Hawking legava il futuro dell’umanità alla necessità di ridurre i pericoli sul nostro pianeta e, guardando più lontano, anche alla ricerca dello spazio. “Dobbiamo continuare ad andare nello spazio per il futuro dell’umanità”, aveva detto in più occasioni. Il punto era chiaro: restare confinati su un solo pianeta rende la civiltà più fragile. Il 2600, quindi, era soprattutto un orizzonte simbolico. Lontano abbastanza da sembrare astratto, ma non così lontano da lasciare fuori le scelte di oggi.

Analisi di immagini satellitari della Terra in un laboratorio, simbolo dei dati climatici dietro gli scenari sul futuro del pianeta.

La NASA non ha mai detto che la fine della Terra arriverà nel 2600. E non ha indicato una nuova data per un collasso del pianeta. Da decenni, però, l’agenzia spaziale statunitense osserva la Terra con satelliti, missioni dedicate e reti di misurazione. Raccoglie dati su temperature globali, gas serra, ghiacci, oceani e cambiamenti degli ecosistemi.

Le rilevazioni pubblicate da NASA e NOAA mostrano un riscaldamento globale legato all’aumento della temperatura media della superficie terrestre rispetto all’era preindustriale. Le osservazioni dallo spazio indicano anche la riduzione del ghiaccio marino artico, la perdita di massa delle calotte in Groenlandia e Antartide e l’innalzamento del livello dei mari. Un fenomeno dovuto sia alla fusione dei ghiacci sia al riscaldamento degli oceani, che espandendosi occupano più spazio. Non sono numeri chiusi in un laboratorio. Riguardano coste, città, agricoltura, disponibilità d’acqua.

Il programma Earth Science della NASA serve proprio a questo: osservare il pianeta dall’alto e trasformare quelle misurazioni in serie storiche confrontabili. Dentro quei dati si ritrovano molte delle preoccupazioni richiamate da Hawking, dal riscaldamento globale all’aumento di alcuni eventi estremi. Ma un dato scientifico, da solo, non diventa una sentenza sul giorno della catastrofe.

Perché non si tratta di una profezia validata dalla scienza

Dire che la NASA conferma la profezia di Hawking è una scorciatoia. L’agenzia spaziale conferma tendenze climatiche preoccupanti, non una previsione letterale di una Terra in fiamme entro una data stabilita. La differenza è decisiva.

Gli scenari climatici vengono costruiti con modelli, ipotesi sulle emissioni, traiettorie economiche e scelte energetiche. Cambiano in base alle decisioni di governi, imprese e cittadini. Per questo gli scienziati parlano di probabilità, margini di incertezza e soglie di rischio. Non di destino già scritto. “Il futuro dipende dalle emissioni che produrremo” è, in sostanza, il messaggio ripetuto nei rapporti dell’IPCC, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul clima.

Hawking, in altre parole, non cercava di sostituirsi ai climatologi. Usava la sua autorevolezza per allargare lo sguardo. Se una civiltà consuma più di quanto l’ambiente riesca a reggere, prima o poi il conto arriva. Non per forza con un’unica apocalisse. Più spesso con crisi diverse, una sopra l’altra.

Dalle crisi climatiche ai rischi globali: lo scenario più realistico

Lo scenario più concreto non è la distruzione improvvisa della Terra. È l’aumento di crisi capaci di colpire milioni di persone: ondate di calore, siccità lunghe, incendi, alluvioni, raccolti persi, migrazioni forzate, danni alle infrastrutture costiere. In molte zone del mondo questi effetti sono già visibili. Si vedono nei quartieri esposti all’innalzamento del mare e nelle aree agricole che dipendono da piogge sempre meno regolari.

Hawking non parlava solo di clima. Nei suoi interventi citava anche il rischio di guerre nucleari, pandemie, impatti di asteroidi e sviluppo non controllato dell’intelligenza artificiale. Minacce diverse, certo. Ma con un tratto comune: possono superare i confini nazionali e mettere in difficoltà i sistemi di risposta tradizionali. Quando il rischio diventa globale, la prevenzione costa meno dell’emergenza.

Il suo messaggio resta attuale proprio perché non va letto come una profezia. I dati della NASA raccontano un pianeta che cambia. Le parole di Hawking ricordano che la tecnologia, da sola, non basta se manca una direzione politica e sociale. La “fine della Terra”, almeno per la scienza, non è un evento annunciato per una data precisa. È un avvertimento su ciò che può accadere quando segnali misurabili vengono trattati come rumore di fondo.