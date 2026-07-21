Amazon fa un regalo agli utenti: potranno godersi in anteprima le uscite cinematografiche su Prime Video

Nel marzo 2026 le due società hanno rinnovato l’accordo pluriennale che porterà sulla piattaforma, prima del passaggio in chiaro, una serie di titoli usciti al cinema. L’obiettivo è semplice: rendere più forte l’offerta streaming e dare agli abbonati Prime film recenti, non solo catalogo. L’intesa riguarda le uscite cinematografiche Leonine da gennaio 2026 e garantisce ad Amazon una finestra esclusiva in abbonamento, come comunicato dalle società.

Per gli utenti di Prime Video in Germania e Austria, il rinnovo con Leonine Studios vuol dire una cosa concreta: vedere prima diversi film dopo il passaggio in sala. Non si parla di uscite in contemporanea con il cinema, ma di una finestra privilegiata subito dopo la corsa theatrical e prima dell’arrivo sulle reti gratuite. Una differenza che, nello streaming, pesa. Perché i film freschi di sala restano uno degli elementi che possono convincere un abbonato a restare.

Finestra Pay-2 e diritti Svod: perché i film arriveranno prima che altrove

La collaborazione tra Amazon e Leonine era già in piedi. Il nuovo accordo, però, la allunga su più anni e comprende tutti i film distribuiti al cinema da gennaio 2026. Fred Kogel, amministratore delegato di Leonine Studios, ha parlato in una nota di una conferma della qualità del catalogo del gruppo e della fiducia costruita con Amazon. Andreas Hartmann, responsabile licensing e coproduzioni di Prime Video Deutschland, ha invece messo l’accento sul vantaggio per i clienti: rafforzare Prime Video come destinazione per l’intrattenimento premium.

Un salotto con popcorn, biglietti e TV richiama il passaggio dai film in sala alla visione in streaming in anteprima.

Il cuore dell’accordo è la cosiddetta finestra Pay-2. In pratica, è una fase della vita commerciale di un film che arriva dopo l’uscita in sala e dopo altre eventuali finestre di vendita, ma prima della messa in onda sulla free tv. In quei sei mesi, Prime Video avrà i diritti Svod, cioè Subscription Video on Demand: detto senza tecnicismi, gli abbonati potranno guardare i film inclusi nell’intesa senza pagare noleggi o acquisti extra, dentro il pacchetto Prime.

È un passaggio tecnico, ma gli effetti sono molto pratici. Per il pubblico significa trovare sulla piattaforma film ancora vicini all’uscita in sala, prima che diventino disponibili su canali più larghi. Per Amazon, invece, l’esclusiva diventa un’arma nella gara con gli altri servizi streaming. Netflix, Disney+, Warner e le piattaforme locali cercano tutte contenuti forti, riconoscibili, capaci di far aprire l’app anche a chi non segue le serie originali. E qui il cinema torna al centro. Con un peso tutt’altro che secondario.

I titoli 2026 già annunciati: da “The Housemaid” al prequel di “Hunger Games”

Tra i film già indicati nell’accordo spicca “The Housemaid – Wenn sie wüsste”, dramma statunitense con Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, costruito attorno a violenza domestica, segreti familiari e omicidio. Secondo i dati citati dalla stampa tedesca specializzata, il film ha portato in sala circa due milioni di spettatori tra Germania e Austria dalla sua uscita del 15 gennaio 2026. Un risultato che ne fa uno dei titoli più forti del pacchetto, almeno nella prima parte dell’anno.

Nel 2026 arriverà anche “Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping”, nuovo prequel della saga di Hunger Games, atteso nelle sale tedesche il 19 novembre. La storia è ambientata 24 anni prima delle vicende di Katniss Everdeen e racconta i cinquantesimi Hunger Games attraverso il giovane Haymitch Abernathy, personaggio chiave per i fan della serie. È un titolo pensato per parlare a pubblici diversi: giovani spettatori, lettori dei romanzi, nostalgici della prima saga cinematografica.

Nel pacchetto ci sono anche “Ein fast perfekter Antrag”, commedia romantica coprodotta con ARD e interpretata da Iris Berben e Heiner Lauterbach, arrivata al cinema a fine febbraio, e “Das Drama – Nochmal auf Anfang”, con Zendaya e Robert Pattinson, previsto nelle sale dal 2 aprile. Chiude la lista “Corpus Delicti”, adattamento del romanzo di Juli Zeh, con Hannah Herzsprung e Damian Hardung: un thriller distopico ambientato in una società dominata dall’idea di salute obbligatoria, atteso per ottobre.

Catalogo Leonine e strategia streaming: la spinta di Amazon sul cinema premium

L’accordo non si ferma alle nuove uscite. Dentro la collaborazione rientrano anche titoli e franchise già presenti nella libreria Leonine, tra cui marchi molto noti come “John Wick”, “Asterix e Obelix”, “The Expendables” e “Die Schule der magischen Tiere”. Per Prime Video significa poter alternare film appena passati dalle sale e titoli di catalogo con nomi forti. Una miscela che, spesso, funziona più delle sole produzioni originali.

La linea di Amazon Prime Video è chiara: presentarsi sempre di più come una piattaforma dove trovare cinema recente, non soltanto serie, sport o contenuti acquistati a rotazione. In mercati come Germania e Austria, dove i diritti audiovisivi sono spezzettati e molto contesi, un’intesa pluriennale con un operatore locale solido come Leonine Studios dà continuità e rende più facile programmare l’offerta. Per gli abbonati, il vantaggio si vedrà nei prossimi mesi: meno attesa tra sala e streaming, più titoli riconoscibili in catalogo. È su questo terreno che Amazon sembra voler giocare la partita.