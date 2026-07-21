Questa funzionalità nuova di WhatsApp sarà estesa a tutti i messaggi

Tra aggiornamenti software, funzioni in arrivo e voci sui prezzi dei futuri iPhone, il filo è chiaro: novità magari piccole sulla carta, ma capaci di cambiare l’uso quotidiano per milioni di utenti.

La novità più immediata riguarda WhatsApp. Con un nuovo aggiornamento, l’app di Meta introduce un diverso modo di mostrare i messaggi nelle chat private e nei gruppi. Secondo quanto riportato da iPhoned, cambia quindi l’aspetto dei contenuti dentro le conversazioni, con l’obiettivo di renderli più riconoscibili e più facili da leggere. Soprattutto nelle chat affollate, dove basta distrarsi qualche minuto per perdere il filo.

Per ora non sono stati diffusi tutti i dettagli tecnici, né un calendario preciso di uscita per Paesi e piattaforme. L’aggiornamento viene però indicato come già presente nella nuova versione dell’app, con un rilascio che potrebbe arrivare a scaglioni tra gli utenti iPhone.

WhatsApp cambia i messaggi in chat private e gruppi

Come spesso succede con WhatsApp, qualcuno vedrà la modifica subito, qualcun altro dovrà aspettare qualche giorno. Il punto messo in evidenza dal sito olandese è netto: “arriva su tutti i messaggi”. Non una funzione di nicchia, dunque, ma un cambiamento per tutti.

Scrivania tech con chat sullo smartphone, accessori e laptop in aggiornamento, in linea con le novità iOS e app della settimana.

C’è poi iOS 27, la nuova grande versione software 2026 per iPhone, ora disponibile anche in beta pubblica per chi vuole provare in anticipo le funzioni in arrivo. La tentazione è forte: scaricare l’aggiornamento, curiosare tra le novità, vedere cosa cambia nelle app di sistema. Ma il consiglio rilanciato da iPhoned è più prudente: meglio aspettare, soprattutto se l’iPhone è quello usato ogni giorno per lavoro, pagamenti, viaggi e messaggi importanti.

Le versioni beta possono portarsi dietro bug, consumi strani della batteria, app non ancora pronte e blocchi improvvisi. Niente di sorprendente: è software ancora in prova. Il punto, però, è proprio questo. iOS 27 non è la versione finale, e Apple usa queste uscite per raccogliere segnalazioni, correggere errori e rendere il sistema più stabile prima del lancio per tutti. Chi decide comunque di installarlo farebbe bene ad avere un backup recente e, se possibile, a provarlo su un secondo dispositivo. Una cautela semplice, ma spesso decisiva.

CarPlay e Apple Mappe: cosa cambia nella navigazione in auto

Tra le novità legate a iOS 27 c’è anche un aggiornamento importante per CarPlay, il sistema che porta app e servizi dell’iPhone sul display dell’auto. In particolare, secondo le anticipazioni raccolte da iPhoned, Apple Mappe dovrebbe funzionare meglio durante la navigazione, con modifiche pensate per rendere più chiaro l’uso mentre si guida. Un dettaglio non da poco: in auto, un’indicazione poco leggibile o una schermata confusa pesano molto più che sul divano di casa.

Apple, nel materiale citato, non ha dato una lista completa delle modifiche. Il riferimento è però a un miglioramento dell’esperienza di navigazione dentro CarPlay, con Mappe più integrate e più utili nei tragitti di tutti i giorni. Per chi usa l’iPhone come navigatore principale — pendolari, professionisti, famiglie in partenza per le vacanze — anche un ritocco grafico può fare la differenza. Meno tocchi sullo schermo, informazioni più chiare al momento giusto. Alla guida, conta soprattutto questo.

AirPods, Apple Watch e iPhone 18 Pro Max: più funzioni, ma anche possibili rincari

Sul fronte hardware e accessori, le segnalazioni della settimana riguardano tre prodotti molto seguiti: AirPods, Apple Watch e il futuro iPhone 18 Pro Max. Per gli auricolari Apple è in arrivo una funzione attesa da tempo: la possibilità di personalizzare meglio il suono, scegliendo in modo più diretto come ascoltare musica, podcast o chiamate. Una novità pensata per chi usa gli AirPods tutti i giorni e chiede controlli più precisi, senza dover cercare scorciatoie o impostazioni nascoste.

Per Apple Watch, invece, il tema è la batteria. iPhoned segnala un accorgimento utile per farla durare di più, questione ben nota a chi tiene l’orologio al polso dalla mattina alla sera, magari anche durante allenamenti e monitoraggio del sonno. Non si parla di una nuova batteria, ma di una gestione più attenta delle funzioni: notifiche, display, rilevazioni continue. Qualche rinuncia, qualche impostazione cambiata, e l’orologio arriva più facilmente a fine giornata.

Più delicato, almeno nelle previsioni, il discorso sul prossimo iPhone 18 Pro Max. Secondo le indiscrezioni citate, i costi di produzione dei futuri iPhone sarebbero destinati a salire, con alcune componenti più care rispetto alla generazione precedente. Se la tendenza fosse confermata, il rincaro potrebbe riflettersi sul prezzo finale. Apple, però, non ha comunicato listini né dettagli ufficiali. È una dinamica già vista: materiali, chip, display e catena logistica pesano sui margini. E alla fine, spesso, il conto arriva al consumatore.