ChatGPT down, l'AI non funziona: come ripristinarla, cosa è successo

La schermata bianca, il cursore che lampeggia senza produrre testo o, peggio, il messaggio laconico che informa dell’impossibilità di caricare la pagina.

Per milioni di utenti che hanno integrato l’intelligenza artificiale generativa nel proprio flusso di lavoro, il blackout di ChatGPT registrato oggi, 20 aprile 2026, non è un semplice contrattempo tecnico, ma una vera interruzione della catena produttiva. I dati ufficiali della dashboard di OpenAI hanno confermato criticità diffuse non solo sul fronte dell’interfaccia utente di ChatGPT, ma anche per quanto riguarda Codex, il modello che istruisce gran parte delle automazioni di programmazione.

Secondo quanto riportato dai monitoraggi tecnici aggiornati al 20 aprile 2026, l’incidente ha mostrato una natura duplice: da un lato l’impossibilità totale di accesso per il cluster standard, dall’altro un malfunzionamento specifico che ha colpito la versione Business.

ChatGPT down: cosa è successo e perché non funziona

In quest’ultimo caso, gli utenti hanno riscontrato anomalie persistenti (fino a un’ora di latenza) subito dopo aver effettuato upgrade del piano o l’aggiunta di nuove postazioni lavorative. È il paradosso della scalabilità: proprio nel momento in cui un’azienda decide di investire maggiormente nello strumento, il sistema collassa sotto il peso della nuova configurazione.

Cosa può fare concretamente l’utente in queste ore di incertezza? La prima regola è non forzare il sistema con tentativi di login compulsivi. Svuotare la cache del browser e cancellare i cookie relativi al dominio openai.com rimane la procedura standard per escludere che il blocco sia localizzato sul client. Se il problema persiste, è consigliabile verificare se l’accesso tramite API (Application Programming Interface) sia ancora attivo, poiché spesso i server dedicati alle chiamate dirette dei software restano operativi anche quando l’interfaccia web è satura.

Un dettaglio tecnico che spesso passa inosservato riguarda i nodi di distribuzione dei contenuti (CDN). Curiosamente, durante questo specifico down, alcuni server situati nel Nord Europa hanno continuato a rispondere con una latenza minima, mentre i nodi mediterranei risultavano completamente isolati. Questo suggerisce che il problema non risieda necessariamente nel “cervello” dell’IA, ma nei nervi che portano il segnale alle diverse regioni geografiche.

Oltre le procedure standard, emerge un’intuizione meno ortodossa sulla gestione di questi strumenti: stiamo trattando l’IA come un’utility elettrica, ma la sua infrastruttura assomiglia più a un organismo biologico soggetto a crisi di rigetto. Forse dovremmo iniziare a progettare flussi di lavoro “ibridi per difetto”, dove l’assenza dell’algoritmo non è un’emergenza, ma una variabile prevista.

Per chi gestisce team numerosi su ChatGPT Business, la mitigazione applicata dai tecnici OpenAI nelle ultime sette ore indica che il recupero è in fase di monitoraggio. In questa fase di transizione, evitare operazioni amministrative pesanti sulla dashboard – come il rimpasto dei permessi o l’acquisto di nuovi “seats” – è fondamentale per non restare bloccati in un loop di autenticazione. La pazienza, in un’epoca di risposte istantanee, torna a essere l’unico vero strumento di manutenzione efficace. Chi ha tentato di aggirare il blocco utilizzando VPN puntate su server asiatici ha ottenuto risultati altalenanti, segno che la propagazione del fix sta seguendo logiche di carico non ancora del tutto trasparenti.