Cassa bluetooth JBL: design premium e suono potentissimo (-36%)

Scopri la potenza e la qualità del suono con il JBL Flip Essential 2, lo speaker Bluetooth perfetto per ogni occasione. Con il suo suono JBL Original Pro, questo dispositivo riempie la stanza con un audio forte, nitido e avvolgente, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi.

Non preoccuparti della batteria: il JBL Flip Essential 2 offre fino a 10 ore di autonomia, garantendoti ascolti prolungati senza interruzioni. Che tu stia organizzando una festa, rilassandoti a casa o trascorrendo una giornata all’aperto, la tua musica continuerà a suonare senza bisogno di frequenti ricariche.

Grazie alla connessione wireless, puoi collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente, come smartphone o tablet, per condividere facilmente la playlist e aumentare la potenza del suono. La tecnologia Bluetooth assicura una connessione stabile e di alta qualità, per un’esperienza audio impeccabile.

Progettato per affrontare qualsiasi situazione, lo speaker impermeabile con certificazione IPX7 è resistente all’acqua e ideale per accompagnarti in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia. Inoltre, il design compatto e portatile lo rende facile da trasportare, così potrai portare la tua musica sempre con te. Il JBL Flip Essential 2 combina praticità, robustezza e un suono straordinario, rendendolo lo strumento perfetto per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità audio.

Oggi, su Amazon, Questa cassa bluetooth JBL viene messa in offerta con uno sconto del 36% per un prezzo finale e totale d’acquisto di 69,90€.