CarPlay Ultra arriva su nuove auto: Apple accelera ma non tutti i marchi seguono

CarPlay Ultra rappresenta uno dei cambiamenti più ambiziosi per l’esperienza iPhone in auto, ma la sua diffusione sta procedendo più lentamente del previsto tra accordi, attese e resistenze da parte dei produttori.

La nuova piattaforma di Apple non è una semplice evoluzione del CarPlay classico, ma un sistema molto più integrato, capace di estendersi all’intero abitacolo digitale. Non si limita allo schermo centrale: entra nel quadro strumenti, gestisce dati dell’auto e dialoga direttamente con le funzioni del veicolo, rendendo l’iPhone ancora più centrale nell’esperienza di guida.

Dove è già disponibile CarPlay Ultra

Ad oggi, la presenza reale di CarPlay Ultra resta limitata. Il sistema è arrivato inizialmente su alcuni modelli recenti di Aston Martin, che rappresentano il primo banco di prova concreto per questa nuova visione. Si tratta di una scelta che ha permesso ad Apple di controllare meglio l’esperienza, lavorando con un numero ristretto di veicoli e un’integrazione molto profonda.

Questo approccio, però, ha anche rallentato la diffusione. A differenza del CarPlay tradizionale, che si appoggia allo schermo dell’auto, la versione Ultra richiede un livello di collaborazione molto più stretto con i produttori, perché coinvolge direttamente sistemi come velocità, consumi e altre informazioni del veicolo.

I marchi che arriveranno nei prossimi mesi

Apple ha già indicato alcuni nomi che dovrebbero adottare CarPlay Ultra nel prossimo futuro. Tra questi spiccano Hyundai, Kia e Genesis, segno che la piattaforma potrebbe uscire dal segmento di lusso per raggiungere un pubblico più ampio. L’arrivo su questi marchi è atteso nel corso del 2026, anche se non esiste ancora un calendario preciso per tutti i modelli.

L’espansione, quindi, è prevista ma non immediata. Il passaggio da pochi veicoli selezionati a una presenza più diffusa richiede tempo, soprattutto perché ogni casa automobilistica deve adattare l’interfaccia Apple alla propria identità e ai propri sistemi interni.

Non tutti i produttori sono convinti

Accanto ai marchi che stanno lavorando con Apple, ci sono anche aziende che hanno scelto un approccio più prudente. Alcuni produttori hanno espresso dubbi sull’integrazione così profonda proposta da CarPlay Ultra, soprattutto perché implica cedere parte del controllo dell’interfaccia e dei dati a un sistema esterno.

Questo spiega perché la diffusione non sarà uniforme. Mentre alcuni brand vedono in Apple un valore aggiunto per l’esperienza utente, altri preferiscono sviluppare piattaforme proprietarie o mantenere maggiore autonomia sul software di bordo.

Un cambio di passo per l’iPhone in auto

Il punto centrale resta comunque chiaro: CarPlay Ultra segna un’evoluzione importante nel modo in cui iPhone si integra con l’auto. Non è più solo uno schermo duplicato, ma un sistema che diventa parte della macchina, influenzando l’intera esperienza di guida.

Proprio per questo motivo il suo futuro dipenderà non solo da Apple, ma anche dalla disponibilità delle case automobilistiche ad accettare questo livello di integrazione. La direzione è tracciata, ma la velocità con cui diventerà uno standard resta ancora tutta da capire.