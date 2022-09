Se negli anni hai messo insieme un ecosistema Apple, allora dovresti sapere che al tuo “arsenale tech” potresti aggiungere anche un caricabatterie wireless 3-in-1 che ti consente di ridare energia in contemporanea ad iPhone, Apple Watch e AirPods.

La stazione energetica di cui ti parlo è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 20% che porta il prezzo finale a 28,79 euro.

Ad una prima occhiata sembra un normalissimo caricabatterie a induzione per smartphone, ma in realtà sulla base di supporto – sul retro – include un connettore Lightning che puoi utilizzare per ricaricare gli AirPods di qualsiasi generazione.

Ancora sulla base è presente anche il caricabatterie per Apple Watch, che puoi estrarre (non rimuovere!) in modo da tenere tutto in ordine e in vista.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché questo caricabatterie wireless è davvero super attrezzato. È infatti munito di una luce a LED che ti informa sullo stato di ricarica, di un pulsante a sfioramento per l’accensione e lo spegnimento del gadget e addirittura di una griglia per scongiurare qualsiasi riscaldamento dello smartphone.

Concludo segnalandoti che il gadget integra un sistema di sicurezza che impedisce il verificarsi di problemi come sovraccarichi, sovratensioni e cortocircuiti.

Insomma, è tutto a portato di mano (anche perché il caricabatterie 3-in-1 è compatto e pieghevole) e in totale sicurezza.