Ora che Apple ha lanciato i nuovi Apple Watch, molti lettori giustamente ci chiedono consiglio: quale modello scegliere tra Series 8, gli Apple Watch SE di seconda generazione e i super robusti (ma costosi) Apple Watch Ultra? E cosa consigliare a chi ha un budget più ristretto? Ecco come orientarsi nella sterminata scelta di Cupertino.

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 vanta un innovativo sensore di temperatura che fornisce dati sul tuo benessere in tempo reale. Include funzioni evolute per misurare il livello di ossigeno nel sangue e effettuare un ECG al volo; determina se hai fibrillazione atriale, o un battito troppo lento/veloce.

Infine include il Rilevamento Incidenti, una feature che chiama automaticamente i soccorsi e avvisa i contatti di emergenza in caso di grave incidente d’auto.

In più, permette di far fare un balzo in avanti al tuo allenamento grazie ai parametri evoluti, agli allenamenti su misura e alla funzioni multisport della rinnovata app Allenamento.

È il dispositivo ideale per chi è fermo ad Apple Watch Series 6 o versioni precedenti e vuole cambiare orologio, passando al meglio che il catalogo Apple offra nel 2022.

È Swimproof e resistente alla polvere di grado IP6X. Il Display Retina è da 1.000 Nit come l’SE, ma a differenza di quest’ultimo è always-on.

Apple Watch SE (2ª generazione)

Colorato e adatto a tutti gli utenti, Apple Watch SE di ultima generazione include sensori per tenere sotto controllo salute e benessere, innovative funzioni di sicurezza e un processore dual-core più veloce, oltreché 3 casse di diverso colore.

Venduto a prezzi molto più abbordabili, parte da soli da 309€. Mappe, Trova dispositivi, Monitoraggio ciclo, Casa per la domotica, Controllo Fotocamera e Farmaci. È perfetto per chi si allena, vuole gestire le notifiche, rispondere ai messaggi e tenersi in forma senza spendere una fortuna.

Rispetto a Apple Watch Series 8, non ha il sensore di temperatura, i livello di O2 nel sangue e il diplay always-on; ma per il resto non gli manca nulla, inclusi Rilevamento cadute

e Rilevamento incidenti.

Apple Watch Ultra

Pensato per gli amanti dell’avventura, degli sport estremi e della natura, Apple Watch Ultra è il più robusto mai creato da Cupertino. Include una solida cassa in titanio, GPS di precisione a doppia frequenza, cinturini speciali super resistenti e un’autonomia esagerata fino a 36 ore.

È Swimproof come Series 8 ed SE, e resistente alla polvere di grado IP6X come Series 8, ma include anche la Certificazione MIL-STD 810H; ciò significa che aa superato test per altitudine, alte temperature, basse temperature, shock termici, immersione, congelamento/scongelamento, urti e vibrazioni.

Fa tutto quello che fa Apple Watch Series 8, a livello di funzionalità, ma in più Display Retina always-on da ben 2000 nit per una leggibilità estrema anche in mezzo al deserto. E una sirena da 86 decibel per richiamare l’attenzione in caso di problemi.

È l’Apple Watch per chi fa immersioni in profondità, partecipa a gimcane nella giungla e fa parapendio sulle vette più elevate. È pensato per gli utenti più esigenti che vivono le situazioni più estreme.

Apple Watch Low Cost?

Nonostante un anno di età, Apple Watch Series 7 costituisce probabilmente uno dei migliori orologi sportivi sul mercato. È più resistente all’acqua e alla polvere rispetto a qualsiasi precedente Apple Watch e i suoi algoritmi aggiornati includono il rilevamento delle cadute e un calcolo più accurato delle metriche di fitness e bici. E supporta anche molte delle novità di WatchOS 9, come ad esempio gli allenamenti personalizzabili, l’allenamento a zona e la misurazione dell’oscillazione verticale durante la corsa. Metriche che fino a questo update gratuito erano un’esclusiva di prodotti di fascia altissima o molto di nicchia.

Inoltre supporta la Ricarica Rapida ed è uno dei pochi orologi Apple a includere il chip Ultra Wideband, fondamentale in abbinamento ad AirTag.

E per chi ha un budget ancora più ristretto, c’è perfino Apple Watch Series 6, che fornisce un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Ma attenzione: questi modello non sono più presenti sul catalogo Apple, e presto spariranno dalla circolazione. Dunque, se avevate una mezza idea di fare l’acquisto, non esitate oltre perché le scorte non dureranno in eterno.

Tra l’altro, a differenza degli ultimi modelli, il Series 6 e 7 e il vecchio SE costano pochissimo perché godono di due benefìci: 1. Hanno i prezzi vecchi, quando l’Euro era più forte sul dollaro e 2. Ora sono scontatissimi perché Apple ha lanciato i modelli nuovi. Insomma, potrebbero essere l’occasione che cercavate.