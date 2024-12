Caricabatterie USB-C da 67W con due cavi in doppia promozione

Il caricabatterie USB-C da 67W NOVOO è dotato di porte avanzate USB-C e USB-A, questo dispositivo offre una ricarica rapida ottimizzata. Grazie alla sua tecnologia innovativa, il caricatore effettua brevi pause per selezionare il protocollo di ricarica corretto, garantendo la massima sicurezza per i dispositivi collegati.

Con due cavi PD da 100W inclusi, il caricabatterie NOVOO ridefinisce la velocità di ricarica. Ad esempio, può portare un MacBook Pro da 14 pollici dallo 0 al 50% in soli 35 minuti, assicurando tempi di attesa ridotti. Per la ricarica simultanea di più dispositivi, è possibile sfruttare entrambe le porte per raggiungere un’uscita combinata massima di 67W.

Il design compatto rende questo caricatore estremamente portatile e facile da trasportare. È compatibile con oltre 3000 dispositivi, tra cui MacBook, iPad Pro, iPhone 15, Nintendo Switch e molti altri, rispondendo a una vasta gamma di esigenze di ricarica.

Grazie alla tecnologia GaN III, il caricatore garantisce un livello avanzato di sicurezza con protezione contro sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e cortocircuiti. Certificato PSE, CE, ETL, FCC e RoHS, il caricabatterie NOVOO offre una ricarica veloce, sicura e affidabile, perfetta per chi cerca un dispositivo all’avanguardia per la ricarica quotidiana.

Oggi, su Amazon, è presente una doppia promo sul caricabatterie USB-C targato NOVOO da 67W: sconto del 33% al quale si va ad aggiungere un coupon del 30% per un costo finale di 13,96€.