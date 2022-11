Spesso passa inosservata, ma tra le più importanti novità degli ultimi anni del mondo Apple c’è anche la tecnologia MagSafe per iPhone. Questa – attualmente una esclusiva di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 – consente l’utilizzo di determinati accessori da agganciare magneticamente al retro degli appena citati smartphone. Come è normale che sia, le aziende di terze parti non sono state lì a guardare senza far nulla, e hanno realizzato i loro gadget appositi, tra cui – principalmente – caricabatterie.

Ad esempio, oggi questo caricabatterie magnetico da posizionare in auto (che volendo, funge anche da semplice supporto), ti costa solo 14 euro grazie al super sconto del 45%. Lo puoi acquistare su Amazon, ma ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il gadget si presenta benissimo dal punto di vista estetico. Il design è ricercato e rifinito, e ben si sposa con quello tipico degli iPhone: la parte anteriore è in gomma (anche se a guardarla sembra tessuto, grazie ad una particolare texture con tanto di logo MagSafe impresso), la parte sul retro invece è in alluminio. Il caricabatterie magnetico (fino a 18W) lo si può installare sia con l’adesivo, sia utilizzando le alette dei bocchettoni dell’aria. Insomma, hai libera scelta.

La presa è ottima, anche quando si utilizza una cover (con supporto al MagSafe, s’intende). È un gadget che non teme nulla e che tien ben saldo il tuo iPhone, scongiurando il rischio di rovinose cadute quando si passa su dossi oppure quando si transita su strade non proprio ben messe. Il mix sicurezza e ricarica in questo caso è più che assicurato.

📢 Per concludere l’acquisto a soli 14 euro devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Ti ricordo inoltre che la spedizione è gratuita se sei abbonato/a a Prime, che ora include anche tutta la libreria di Amazon Music.

