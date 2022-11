Su eBay è praticamente già Natale. Sì perché sul noto shop digitale è attiva una promozione che consente di risparmiare il 15% su una marea di prodotti. Tra gli articoli inclusi c’è anche iPhone 14 da 128GB, che grazie all’offerta è acquistabile a 899 euro (altro che i 1.029 suggeriti da Apple…). Ricorda che per ottenere lo sconto (di 50 euro sul prezzo già scontato di 949,90 euro) devi utilizzare il codice “REGALI22”.

Lo smartphone è venduto da MegaStore Italy, rivenditore professionale con oltre 207mila recensioni e feedback positivo al 100%. La spedizione, inoltre, è totalmente gratuita.

iPhone 14, ora sì che ragioniamo!

Dal punto di vista estetico, non c’è praticamente nulla di nuovo da segnalare rispetto ai device lanciati da Apple lo scorso anno. E questo per tantissimi utenti è solo un bene, perché il look di iPhone 13 è davvero fantastico.

Possiamo dunque dire che iPhone 14 (in offerta c’è la colorazione Galassia) è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, ben protetto dal Ceramic Shield e con tecnologia True Tone. Sul retro la solita – stupenda – pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Parlando di performance, viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Un processore di cui non ci si può assolutamente lamentare e che mette in ridicolo anche processori più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, anche le applicazioni notoriamente più “pesanti”.

In termini di foto e video, la fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna.

La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.

Cosa c’è da sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

