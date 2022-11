Sì ok, c’è la nuova generazione in giro, e quindi? La promo ora attiva su eBay ti consente di risparmiare 160 euro sull’acquisto di iPhone 13 da 128GB, ovvero uno smartphone che, scheda tecnica alla mano, non ha nulla da invidiare al device del 2022 (iPhone 14 “base”, non il Pro). Per ottenere uno sconto di 50 euro devi utilizzare il codice “REGALI22”. Ti consiglio di fare in fretta, perché al momento ne sono stati venduti oltre mille.

L’articolo è venduto da Megastore Italy, rivenditore professionale con feedback positivo al 100% e oltre 205mila recensioni. La spedizione è gratuita e puoi pagare anche con PayPal.

iPhone 13: la scelta migliore, anche nel 2022

Indecisione tra iPhone 14 e iPhone 13? Spazzala via immediatamente perché il secondo, anche nel 2022, resta uno smartphone fenomenale. Grazie al connubio tra hardware e software, iPhone 13 ha pochissimi rivali sul mercato e se la gioca alla grande anche con device, sulla carta, più prestanti e recenti.

Lo smartphone dispone di uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici IDENTICO a quello di iPhone 14, e no, non è l’unica cosa che i due hanno in comune. Il design (in Ceramic Shield), nel suo complesso, è infatti lo stesso, e lo stesso discorso vale anche per il processore: l’A15 Bionic.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

Altro da sapere? Sì, che è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

Cosa devi sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.