Abbonarsi a Prime significa poter accedere ad un pacchetto di servizi davvero incredibile, e da oggi la cosa si fa ancora (molto) più interessante. Il gigante di Seattle ha infatti reso gratuito il catalogo con oltre 100 milioni di brani di Amazon Music per tutti i suoi abbonati Prime, anche se nella formula “Spotify Free”.

Amazon Music si rinnova sia nell’offerta che nel look

Forse ti sarà sfuggito, ma su App Store è disponibile un aggiornamento dell’app Amazon Music che – in occasione della rinnovata offerta – introduce un design tutto nuovo per la piattaforma per ascoltare musica e podcast in streaming. L’icona riprende l’azzurro utilizzato (anche) durante le Offerte Esclusive Prime di ottobre, l’interfaccia invece è più moderna, leggera e user friendly. A mio parere, un update davvero ben pensato e realizzato.

La grande novità però, come annunciato in apertura, riguarda la musica. Gli abbonati a Prime possono infatti accedere gratuitamente a tutta la libreria di Amazon Music, senza pagare alcun supplemento. L’unico “problema”, se così vogliamo definirlo, è che – a parte qualche eccezione – è disponibile solo la modalità casuale, anche nota come Shuffle. Quella di Spotify Free, per intenderci, anche se in questo caso non ci sono annunci pubblicitari ad interrompere l’ascolto.

Per poter avere invece massima libertà di scelta e una qualità superiore (High Fidelity e Audio Spaziale), è necessario un abbonamento ad Amazon Music Unlimited, che in Italia ha un costo mensile di 9,99 euro.

Amazon Music, per quanto completo sia il suo catalogo, non rappresenta oggi la prima scelta degli utenti. Spotify domina da anni incontrastato, e poi c’è Apple Music, che gli utenti iOS/iPad e macOS sembra stiano apprezzando sempre di più. Questa nuova strategia potrebbe portare ad un incremento del “traffico” sulla piattaforma in blu.

Al costo annuale di 49,90 euro, Amazon Prime è un servizio incredibilmente completo. Spedizioni gratuite per gli acquisti sullo store digitale, TUTTO il catalogo di Prime Video (con la Champions League e contenuti originali di assoluto spessore come Gli Anelli del Potere), Prime Reading, Prime Gaming, Amazon Photos e diversi vantaggi per i gamer che usano Twitch.

