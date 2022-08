Cancellare messaggi WhatsApp: si può entro 2 giorni dall'invio

Mentre iMessage introduce la funzione “Annulla Invio” con iOS 16, WhatsApp ha lanciato un’importante novità: d’ora in avanti è possibile cancellare un messaggio inviato entro 2 giorni e mezzo dall’invio e non più entro 1 ora come prima. Ecco come si fa.

L’annuncio è stato dato sul profilo Twitter della società in cui si legge:

Ripensamenti sui messaggi? Ora hai un po’ più di due giorni per cancellare i messaggi da una chat, dopo l’invio.

Per la precisione, l’utente avrà 2 giorni e 12 ore di tempo. E non è l’unico cambiamento: WhatsApp sta lavorando a una feature che permetterà ad un amministratore di gruppo di cancellare i messaggi di qualcuno, ma per ora funziona solo nelle versioni beta dell’app.

Cancellare Messaggi WhatsApp Dopo 2 Giorni

La procedura per cancellare messaggi inviati su WhatsApp entro 2 giorni e mezzo è quella che conoscete già:

Apri la chat WhatsApp che contiene il messaggio da eliminare. Tocca e tieni premuto il messaggio da eliminare Comparirà un menu a tendina: tocca Elimina. Tocca Elimina → Elimina per tutti

Leggi anche:

WhatsApp, grande notizia: ora è possibile trasferire le chat da Android a iOS e viceversa