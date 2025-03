Bug di Apple Maps: icone dei ritiri bagagli visibili a livello nazionale

Un curioso bug sta attirando l’attenzione degli utenti di dispositivi Apple: su Apple Maps, le icone dei ritiri bagagli degli aeroporti statunitensi compaiono in modo anomalo anche quando la mappa viene visualizzata da una prospettiva estremamente ampia. Questo glitch, documentato per la prima volta su Reddit, consente di osservare i POI (Punti di Interesse) relativi ai terminal aeroportuali anche a livelli di zoom che normalmente mostrerebbero solo le principali città o abbreviazioni degli stati.

In condizioni standard, questi dettagli specifici dovrebbero essere visibili esclusivamente con uno zoom ravvicinato, attivando le funzioni di mappatura interna degli edifici. Tuttavia, l’anomalia, pur insolita, non compromette le funzionalità principali dell’applicazione, rimanendo quindi un fenomeno limitato ma intrigante per gli utenti.

Gli esperti ritengono che l’origine del problema sia da attribuire a un errore nei dati del sistema backend di Apple Maps. L’azienda di Cupertino, tuttavia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, anche se è probabile che la questione venga risolta con un aggiornamento dei server nei prossimi giorni.

Questo evento mette in evidenza le complessità nella gestione dei livelli di dettaglio all’interno delle applicazioni cartografiche digitali, un aspetto critico anche per piattaforme consolidate come quella di Apple. Mentre gli utenti continuano a segnalare e discutere l’episodio, resta da vedere come Apple affronterà questo curioso intoppo tecnico.