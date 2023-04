Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e filantropo, non ha dubbi: l’intelligenza artificiale è la tecnologia più rivoluzionaria che abbia visto da decenni, alla pari di computer, cellulari e Internet. A suo giudizio, lo sviluppo di AI come ChatGPT è fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del personal computer, del telefono cellulare e dello stesso Internet. E tutte le industrie si riorienteranno attorno ad essa, molte aziende moriranno e altre si distingueranno per il modo in cui la usano.

Gates è entusiasta di come l’intelligenza artificiale possa migliorare la vita delle persone. Ha teorizzato per anni sulle diverse applicazioni dell’IA e ha affermato che potrebbe anche aiutare gli scienziati a sviluppare vaccini, insegnare matematica agli studenti e sostituire posti di lavoro in campi orientati alle attività come le vendite e la contabilità. Ma tutto ciò avrà un costo per la le nostre abitudini e la nostra società.

Ecco i cambiamenti più evidenti, imminenti e dirompenti attesi.

Cosa Cambia Ora?

Interazione Uomo Macchina: Dimentica mouse e tastiera. La modalità di interazione principale col computer sarà una semplice richiesta in lingua italiana. Mano che la potenza di calcolo diventa più economica e diffusa, sarà come avere un segretario su richiesta. Agenti personali: Avete presente Bing Chat o“Co-Pilot” di Microsoft? Una cosa del genere ma per tutti i tuoi file e la tua vita. La AI vedrà le tue ultime mail, conoscerà le riunioni a cui partecipi e si occuperà dei compiti più tediosi. Il che tuttavia porrà diversi problemi di privacy. Agenti Aziendali: Entità AI che ha accesso a tutte le risorse e i dati aziendali a cui i dipendenti potranno fare domande dirette. Avrà accesso alle vendite, al supporto, alla finanza e alle info sul catalogo. Avrà, come spiega l’esperto Alex Banks, una “comprensione olistica delle notizie aziendali e dei lavori da svolgere.” Salute: La AI aiuterà gli operatori sanitari a ottimizzare al massimo il loro tempo. Tutta la parte delle pratiche burocratiche e la stesura dell’anamnesi verranno parzialmente o totalmente automatizzate, rendendo più produttivi gli operatori sanitari. Ricerca Sanitaria: Poiché la mole di dati in biologia è gigantesca, è difficile per gli essere umani tenere traccia di tutti i parametri contemporaneamente. La prossima generazione di strumenti di AI sarà capace di fare cose come prevedere gli effetti collaterali dei farmaci o delle cure, e di capire i livelli di dosaggio ottimali. Agricoltura: Le AI saranno una manna dal cielo soprattutto per alcuni paesi, come le economie emergenti. Le AI su colture e bestiame possono suggerire i semi migliori da piantare in base al suolo e alle condizioni meteorologiche, aiutare a sviluppare sementi migliori in base alle condizioni locali e gestire tutta la parte fitosanitaria e i vaccini per il bestiame. Scuola: Le AI forniranno un’educazione personalizzata, perché conoscono i tuoi interessi e il tuo stile di apprendimento, conoscono i tuoi limiti e si accorgono quando perdi interesse. Una AI inoltre può aiutare gli insegnanti a valutare la comprensione di una materia da parte di uno studente, fornirgli consigli didattici o di carriera, nonché strumenti di studio e di gestione del rapporto docente/discente. SuperIntelligenze: LE AI rappresentano il passaggio necessario alla costruzione delle AGI, super intelligenze che risolveranno problemi complessi con tempi e risorse infinitamente più piccole rispetto al cervello umano.

Rischi e Opportunità

“Il costo del lavoro cognitivo si avvicina allo zero”, spiega Gates, ma ciò ci renderà liberi di perseguire le cose che davvero amiamo. Molti lavori scompariranno e molti altri saranno riqualificati. “La domanda di persone che aiutano altre persone non scomparirà mai”.

I rischi sono concreti e per certi versi imprevedibili, ma le possibilità come società nel suo complesso sono affascinanti e epocali.

“Sono fortunato ad essere stato coinvolto nella rivoluzione dei PC e nella rivoluzione di Internet”, conclude Gates. “Sono altrettanto entusiasta di questo momento. Questa nuova tecnologia può aiutare le persone di tutto il mondo a migliorare la propria vita. Allo stesso tempo, il mondo ha bisogno di stabilire le regole della strada in modo che eventuali aspetti negativi dell’intelligenza artificiale siano di gran lunga superati dai suoi benefici e in modo che tutti possano godere di tali benefici, indipendentemente da dove vivono o quanti soldi hanno. L’era dell’IA è piena di opportunità e responsabilità.”

