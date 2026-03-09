Batteria dello smartphone, prima di esplodere manda questi 5 segnali che ignorano tutti: l'ultimo è il più grave

Le batterie degli smartphone sono progettate per essere sicure, ma quando iniziano a deteriorarsi possono mostrare segnali che è importante riconoscere in tempo.

Gli smartphone moderni funzionano grazie alle batterie agli ioni di litio, una tecnologia che ha rivoluzionato l’autonomia dei dispositivi elettronici. Queste batterie hanno il vantaggio di poter essere ricaricate centinaia di volte senza perdere subito efficienza. Tuttavia non sono progettate per durare all’infinito. Con il passare del tempo e dei cicli di ricarica – spesso tra 500 e 800 – le prestazioni iniziano a diminuire e la stabilità chimica delle celle può deteriorarsi.

Nella maggior parte dei casi il segnale più evidente è semplicemente una batteria che dura meno. In alcune situazioni, però, il deterioramento può trasformarsi in un problema di sicurezza. Le batterie agli ioni di litio contengono elettroliti infiammabili e funzionano attraverso reazioni chimiche controllate. Se qualcosa interferisce con questo equilibrio, la temperatura può aumentare rapidamente e causare una reazione a catena.

Prima che si arrivi a situazioni estreme, lo smartphone tende però a mostrare alcuni segnali che indicano un possibile problema.

Un certo aumento di temperatura durante la ricarica o durante l’utilizzo di applicazioni pesanti è del tutto normale. Il passaggio della corrente elettrica genera inevitabilmente calore. Il problema nasce quando il telefono diventa molto caldo anche senza essere utilizzato oppure raggiunge temperature tali da risultare difficile da tenere in mano.

In questi casi potrebbe verificarsi un fenomeno chiamato “thermal runaway”, cioè un aumento incontrollato della temperatura interna. Una cella della batteria può iniziare a produrre calore che, a sua volta, surriscalda le celle vicine, generando una reazione progressiva. I sistemi di sicurezza integrati negli smartphone cercano di prevenire questo scenario, ma se il calore persiste è meglio interrompere l’uso del dispositivo e lasciarlo raffreddare.

Il segnale più visibile: la batteria che si gonfia

Uno dei campanelli d’allarme più chiari riguarda la deformazione dello smartphone. Quando una batteria agli ioni di litio si deteriora, all’interno possono accumularsi gas prodotti dalle reazioni chimiche.

Con il tempo la pressione aumenta e la batteria inizia a espandersi. Questo può provocare la curvatura della scocca del telefono, il sollevamento dello schermo oppure la comparsa di piccole fessure tra le parti del dispositivo.

Una batteria gonfia non dovrebbe mai essere utilizzata. Oltre a funzionare male, diventa più vulnerabile a danni accidentali e potrebbe rompersi o incendiarsi.

Rumori insoliti e odori chimici

Le batterie funzionanti sono completamente silenziose. Per questo motivo sibili, crepitii o piccoli scoppiettii provenienti dallo smartphone sono segnali da non ignorare. Questi rumori possono indicare una pressione interna anomala o la fuoriuscita di gas.

In alcuni casi il problema si percepisce anche dall’odore. Una batteria danneggiata può rilasciare un odore chimico o dolciastro simile ai solventi, segno che gli elettroliti stanno fuoriuscendo. Oltre a essere infiammabili, questi vapori possono risultare irritanti se respirati a lungo.

Quando si avverte un odore sospetto è consigliabile spegnere subito il dispositivo e spostarlo in un luogo ben ventilato.

Il segnale più grave: il fumo

Il caso più serio si verifica quando dal telefono inizia a uscire fumo. Questo significa che la reazione chimica all’interno della batteria è ormai fuori controllo e il rischio di incendio è concreto.

In una situazione del genere è meglio non toccare il dispositivo per evitare ustioni e non tentare di smontarlo. La soluzione più sicura è allontanarsi e lasciare che il telefono venga gestito da personale qualificato o, nei casi più gravi, dai soccorsi.

Riconoscere questi segnali in anticipo può fare la differenza tra una semplice sostituzione della batteria e un incidente potenzialmente pericoloso.