Barba impeccabile con il rasoio elettrico Philips in sconto su eBay

Philips è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di dispositivi elettronici e oggi, su eBay, viene messo in sconto del 32% il suo rasoio elettrico che viene venduto alla cifra finale di 33,99€.

Rasoio elettrico Philips: offertissima eBay

Il rasoio elettrico Philips OneBlade rappresenta un’innovazione nel mondo della rasatura, grazie alla sua esclusiva Tecnologia OneBlade. Progettato per il viso, questo rasoio è in grado di radere peli di qualsiasi lunghezza, grazie al suo sistema di doppia protezione della lama, che combina un rivestimento scorrevole a punte arrotondate, rendendo la rasatura facile e confortevole. Con una lama che esegue 12000 tagli al minuto, OneBlade è efficace anche sui peli più lunghi.

Per chi desidera uno stile impeccabile, la rifinitura precisa è garantita dalla lama a doppia direzione di taglio, che offre la massima visibilità e precisione. Puoi rifinire i contorni del tuo viso muovendo la lama in qualsiasi direzione, trovando il tuo look in pochi secondi.

A differenza delle lame tradizionali, OneBlade non rade troppo vicino alla pelle, assicurando così un’esperienza di rasatura confortevole. La lama segue i contorni del viso, permettendoti di radere e rifinire facilmente qualunque zona.

Un altro vantaggio del Philips OneBlade è la durata della lama in acciaio inossidabile, che resiste fino a 4 mesi di utilizzo. Inoltre, è completamente impermeabile, rendendolo facile da pulire semplicemente sciacquandolo sotto l’acqua. Puoi usarlo su pelle asciutta o bagnata, anche sotto la doccia, senza la necessità di schiuma. Infine, la batteria ricaricabile offre 45 minuti di autonomia dopo sole 8 ore di ricarica, rendendolo perfetto per la tua routine quotidiana, sia a casa che in viaggio.

