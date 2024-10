Aumenta la sicurezza a casa con la videocamera per esterni al 60% di sconto

Avere a disposizione una videocamera di sicurezza per esterni sarà molto utile per aumentare il livello di sicurezza e premura della propria abitazione e oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto del 60% sulla videocamera Blink compatibile con Alexa: prezzo totale e finale di 39,99€.

La Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza ideale per esterni, progettata per offrirti tranquillità e protezione 24 ore su 24. Grazie alla sua risoluzione HD e alla visione notturna a infrarossi, potrai monitorare la tua casa sia di giorno che di notte. Alimentata a batteria, la Blink Outdoor utilizza due batterie AA al litio (incluse) che garantiscono un’autonomia straordinaria, funzionando fino a due anni senza necessità di ricarica.

Resistente agli agenti atmosferici, questa videocamera è progettata per affrontare qualsiasi condizione climatica, proteggendo la tua casa sia che ci sia sole o pioggia. Riceverai notifiche sul tuo smartphone ogni volta che la videocamera rileva un movimento, e grazie alla funzionalità di personalizzazione delle zone di movimento tramite l’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando necessario.

La Blink Outdoor offre anche la funzionalità Live View, che ti consente di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale, rendendo il monitoraggio ancora più interattivo. Questa funzione non è costantemente attiva, garantendo così la privacy quando non è in uso.

Facile da configurare, la Blink Outdoor non richiede cablaggi né l’intervento di professionisti, permettendo un’installazione autonoma in pochi minuti. Inoltre, è compatibile con Alexa, consentendoti di monitorare la tua casa usando semplicemente la voce.

