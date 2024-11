Astro Bot: l'esclusiva PS5 candidata al GOTY è in sconto del 20%

Astro Bot è una delle ultime esclusive PS5, tra le più amate e recentemente candidata al GOTY (Game of the Year) e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday viene messa in sconto del 20% per un costo finale di 56,99€.

Sconto Black Friday su Astro Bot: la nuova esclusiva PS5

Astro Bot è un’avventura galattica che ti catapulterà in un viaggio emozionante alla scoperta di oltre 50 pianeti, dove dovrai salvare l’equipaggio disperso di Astro. In questa storia unica, dovrai correre, schivare ostacoli e colpire con forza per farti strada tra ambientazioni incredibili, affrontando sfide sempre più difficili. Ogni pianeta che esplorerai nasconde nuove sorprese e potenziamenti che ti aiuteranno a superare le insidie del viaggio.

Grazie al controller wireless DualSense di PlayStation, l’esperienza di gioco diventa ancora più coinvolgente. Senti e vedi il mondo intorno a te prendere vita con feedback tattili e trigger adattivi che rendono ogni azione, movimento e interazione realistica e dinamica, rendendo Astro Bot un’avventura interattiva senza pari.

Durante la tua missione, potrai fare squadra con tanti personaggi iconici del mondo PlayStation, che ti aiuteranno a salvare la galassia e a risolvere enigmi complessi. Ogni alleato ha abilità uniche, e insieme affronterete avversità sempre nuove, aggiungendo un tocco speciale a ogni momento del gioco.

Astro Bot è molto più di un semplice platform: è un’esperienza che combina esplorazione, azione e collaborazione in un contesto galattico ricco di sorprese, potenziamenti e emozioni. Preparati a vivere un’avventura che ti porterà nei posti più remoti dello spazio, mentre cerchi di salvare l’universo.

