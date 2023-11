Arriva iOS 17.1.1: cosa cambia, se e quando aggiornare

Apple ha recentemente annunciato il lancio degli aggiornamenti iOS 17.1.1 e iPadOS 17.1.1, mirati a risolvere specifici problemi NFC e a migliorare l’esperienza utente con il widget Meteo sulla schermata di blocco. Questi aggiornamenti arrivano dopo il rilascio di iOS 17.1 in ottobre e le successive beta di iOS 17.2, segnalando l’impegno continuo di Apple nel perfezionare le sue piattaforme operative.

Apple corregge alcuni bug importanti grazie ad iOS 17.1.1 e ad iPadOS 17.1.1

Con l’aggiornamento iOS 17.1.1, Apple ha affrontato un problema di ricarica specifico per gli utenti di iPhone 15 che utilizzano i sistemi di ricarica wireless di alcune automobili, come BMW e Toyota Supras. Il difetto identificato interferiva con le funzionalità Near Field Communications (NFC) del dispositivo, un elemento chiave per pagamenti e connettività. Questa correzione è particolarmente rilevante per gli utenti che si affidano alla tecnologia NFC per una serie di funzioni quotidiane.

Inoltre, un bug visivo che affliggeva il widget della schermata di blocco meteo è stato risolto. Precedentemente, gli utenti potevano notare icone errate, come quella di una cartella, o addirittura un’icona vuota al posto della corretta rappresentazione meteorologica. Questo aggiornamento garantisce che le condizioni atmosferiche siano visualizzate correttamente, migliorando l’usabilità e l’estetica dell’interfaccia utente.

Apple è nota per la sua discrezione nel dettagliare ogni singolo bug corretto nelle sue note di rilascio, lasciando spesso agli utenti il compito di scoprire le modifiche attraverso l’uso quotidiano. Tuttavia, le due correzioni menzionate sono state esplicitamente condivise, suggerendo la loro importanza per l’esperienza complessiva dell’utente.

Un altro problema che ha afflitto gli utenti di iOS 17.1, relativo alla connettività Wi-Fi, è stato risolto nella beta di iOS 17.2. Non è chiaro se questa correzione sia stata inclusa nell’aggiornamento iOS 17.1.1, ma la possibilità che Apple abbia anticipato questa soluzione nel nuovo aggiornamento è un segno positivo per gli utenti che potrebbero essere stati influenzati.

Gli aggiornamenti iOS 17.1.1 e iPadOS 17.1.1, identificati con il build 21B91, sono ora disponibili per gli utenti. Come sempre, Apple consiglia di aggiornare i dispositivi all’ultima versione del software per garantire la migliore esperienza possibile e la sicurezza del dispositivo. Questi aggiornamenti sottolineano l’attenzione di Apple alla risoluzione tempestiva dei problemi e al miglioramento continuo del software, mantenendo la promessa di un ecosistema affidabile e all’avanguardia per i suoi utenti.