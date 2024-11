Apple Watch SE oggi lo paghi meno di 200€ su Amazon: AFFARE

Apple Watch SE è uno degli accessori più importanti e rilevanti del panorama dei gadget Apple e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 23% per un prezzo totale e finale di soli 199€.

Le caratteristiche di Apple Watch SE

L’Apple Watch SE è il compagno ideale per chi desidera restare motivato, attivo e sempre connesso. Con l’aggiornamento a watchOS 11, il dispositivo è ora più intelligente, personalizzabile e versatile, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra le sue funzioni avanzate spiccano il Rilevamento cadute e i parametri dettagliati per l’allenamento, rendendolo perfetto per chi cerca un supporto completo per il benessere e la sicurezza.

Questo smartwatch ti permette di restare sempre in contatto con il mondo: puoi inviare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica e podcast, e interagire con Siri. In caso di emergenza, il pulsante SOS consente di chiamare aiuto immediatamente.

Per quanto riguarda la salute, Apple Watch SE monitora costantemente il battito cardiaco e invia notifiche se rileva irregolarità o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Funzioni come il Rilevamento cadute, il Rilevamento incidenti e SOS emergenze offrono un’assistenza immediata nei momenti di bisogno. Inoltre, grazie alla funzione “Tutto bene”, puoi far sapere automaticamente a una persona cara quando arrivi a destinazione.

Apple Watch SE è perfettamente integrato con l’ecosistema Apple, consentendoti di sbloccare il Mac, localizzare i tuoi dispositivi smarriti e pagare comodamente con Apple Pay direttamente dal polso. Resistente all’acqua fino a 50 metri, è disponibile in tre colori con una cassa realizzata attraverso un processo a basso impatto ambientale.

