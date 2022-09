All’evento Far Out Apple ha presentato, come ampiamente suggerito dalle innumerevoli indiscrezioni dei giorni precedenti, anche i nuovi Apple Watch. Sono tre gli smartwatch che si aggiungono al listino, tra cui un rugged: Series 8, SE 2 e Ultra.

A proposito degli indossabili made-in-Cupertino, sappiamo che watchOS 9 sarà rilasciato ufficialmente il 12 settembre, insieme a iOS 16. Il major update presentato durante il keynote dell’ultima WWDC non è uno di quelli che lascia tutti a bocca aperta, diciamoci la verità, ma comunque porta con sé alcune novità. Quasi tutte legate all’attività sportiva e al monitoraggio della salute, precisiamo.

Tuttavia, in queste ore è trapelata una notizia che ha strappato anche al sottoscritto un sorriso: i quadranti Nike, fino ad oggi una esclusiva degli indossabili Nike Edition, saranno disponibili per tutti proprio grazie a watchOS 9.

watchOS 9: l’elenco degli Apple Watch compatibili

L’update disponibile il 12 settembre (alle 19:00 circa in Italia) potrà essere installato sui seguenti modelli di Apple Watch. Nella lista non sono presenti gli indossabili presentati all’evento del 7 settembre, dato che arriveranno sul mercato proprio con watchOS 9.