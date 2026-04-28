Apple Vision Pro entra in sala operatoria: eseguito un intervento di cataratta con il visore

Apple Vision Pro è stato utilizzato come interfaccia principale durante un intervento di cataratta, mostrando una delle applicazioni più concrete dello spatial computing in ambito medico.

Il caso arriva dagli Stati Uniti e riguarda un’operazione eseguita con il supporto di ScopeXR, una piattaforma di realtà mista pensata per la chirurgia oftalmica.

Secondo quanto comunicato dalla struttura coinvolta, l’intervento iniziale è stato completato nell’ottobre 2025 e da allora il sistema sarebbe stato usato in centinaia di altri casi. Il dato più interessante non è soltanto l’uso di Apple Vision Pro, ma il modo in cui il visore viene inserito dentro una procedura chirurgica già esistente, senza stravolgere la sala operatoria.

Come è stato usato Vision Pro durante l’intervento

Durante l’operazione, il chirurgo ha visualizzato il campo operatorio in 3D stereoscopico direttamente nel visore, insieme a informazioni diagnostiche e dati preoperatori. In pratica, invece di affidarsi solo agli schermi esterni, ha potuto avere davanti agli occhi immagini chirurgiche e contenuti di supporto in tempo reale.

ScopeXR si collega a microscopi chirurgici digitali 3D già presenti in sala, anche tramite HDMI, USB o protocolli wireless. Questo aspetto è importante perché riduce la necessità di cambiare completamente attrezzature e rende il sistema più facile da integrare in ambienti clinici già organizzati.

Perché il caso è interessante per Apple

Vision Pro è stato spesso raccontato come un prodotto difficile da collocare nella vita quotidiana, anche per via del prezzo e di un mercato ancora giovane. Applicazioni come questa, però, mostrano un lato diverso del visore: non solo intrattenimento o produttività, ma anche strumento professionale in settori dove la visualizzazione precisa può fare la differenza.

La medicina è uno degli ambiti più promettenti per lo spatial computing, perché permette di sovrapporre immagini, dati e comunicazioni senza costringere il professionista a distogliere lo sguardo. Nel caso della cataratta, la possibilità di vedere il campo operatorio in modo immersivo può aprire nuove strade nella formazione e nel supporto ai chirurghi.

Collaborazione remota e formazione

Uno degli aspetti più rilevanti di ScopeXR è la collaborazione a distanza. Altri specialisti possono collegarsi da remoto, vedere ciò che vede il chirurgo e comunicare in tempo reale tramite audio sicuro. Questo significa che un esperto potrebbe assistere una procedura complessa anche senza essere fisicamente presente in sala operatoria.

È una prospettiva importante soprattutto per la formazione dei giovani chirurghi e per i casi più delicati. Un sistema del genere potrebbe aiutare a portare competenze specialistiche in più strutture, anche se resta necessario capire costi, protocolli, sicurezza dei dati e reale scalabilità in contesti sanitari diversi.

Il caso non significa che Apple Vision Pro diventerà presto uno standard in tutte le sale operatorie. Segnala però una direzione interessante: quando il visore viene abbinato a software specializzati e a strumenti clinici già esistenti, il suo valore può andare oltre la semplice esperienza immersiva e diventare parte di un nuovo modo di lavorare con immagini, dati e competenze a distanza.