Mentre in Qatar prende il via un insolito mondiale (perché d’inverno e, purtroppo, privo dell’Italia), Apple annuncia una importante novità riguardante la sua offerta legata all’intrattenimento. Oltre a serie televisive, film e documentari (via Apple TV+), il gigante di Cupertino ha infatti deciso di puntare proprio sul calcio, e più in particolare su un campionato che sta riscuotendo crescente visibilità e successo a livello globale: la Major League Soccer statunitense, anche nota come MLS.

Anche su Apple TV arriva un abbonamento per seguire il calcio

Dal comunicato stampa si apprende che il 1° febbraio 2023 sarà lanciato l’MLS Season Pass, un servizio in abbonamento che consentirà di seguire l’intero massimo campionato di calcio statunitense (stagione regolare, playoff e Leagues Cup). Per guardare le partite basterà utilizzare l’app Apple TV, ormai disponibile sulla maggior parte dei dispositivi pensati per l’intrattenimento, tra cui anche console di gioco e smart TV (come quelli a marchio Samsung, attualmente in super sconto per il Black Friday).

Tim Cook e soci hanno voluto fare le cose in grande strappando un accordo esclusivo della durata di 10 anni, “una collaborazione” – si legge – “che non ha precedenti nella storia delle leghe sportive professionistiche”.

È il momento perfetto per introdurre MLS Season Pass, dopo aver assistito, alla MLS Cup più spettacolare della storia e ora che il campionato della Major League Soccer è il torneo di calcio in più rapida crescita al mondo. Stiamo contando i giorni che ci separano da febbraio 2023, quando chiunque ami il calcio potrà godersi MLS Season Pass su miliardi di dispositivi, senza oscuramenti. – Eddy Cue, SVP of Services di Apple.

Oltre alle singole partite, non mancheranno contenuti realizzati ad hoc, come speciali, analisi, commenti, approfondimenti e così via. La telecronaca delle partite sarà inizialmente solo in inglese e spagnolo, non sappiamo se arriverà anche quella in italiano.

E sì, MLS Season Pass sarà disponibile dal 1° febbraio anche in Italia. Il campionato statunitense – scelto anche dagli italiani Chiellini, Insigne e Bernardeschi – prenderà il via il 25 febbraio con lo scontro sul terreno di gioco tra Los Angeles FC e LA Galaxy. I prezzi dell’abbonamento saranno comunicati in seguito.

