Per Apple e chiunque abbia scelto di utilizzare i suoi dispositivi, l’apertura di un nuovo Apple Store è sempre un evento importante da celebrare. Il prossimo negozio fisico dell’azienda di Cupertino aprirà le sue porte il 28 luglio, a Londra, a pochi passi da Hyde Park.

Nel giorno dell’annuncio dell’Apple Brompton Road, il gigante californiano ha realizzato una serie di stupendi sfondi per iPhone, iPad e Mac, tutti da scaricare gratuitamente.

Perché questi wallpaper sono così belli? Ad una prima occhiata, sembrano rappresentare un semplice richiamo al verde del già citato Hyde Park (uno dei nove parchi reali di Londra), ma in realtà nascondono altro. La maggior parte di ciò che vedi (piante, fiori) è realizzato con iPhone, AirPods, Apple Watch e icone di servizi e applicazioni come Apple Music, Foto e Dov’è.

Non ci credi? Dai un’occhiata qui sotto, allo sfondo per Mac (lo puoi anche scaricare).

Di seguito il breve comunicato sull’Apple Store di Brompton Road:

Il nostro nuovo negozio nell’iconica Brompton Road di Londra, a un passo da Hyde Park, è quasi pronto per essere esplorato. È un luogo dove le vostre idee più audaci possono fiorire, e noi siamo qui per aiutarle a crescere.

Per scaricare il wallpaper giusto per il tuo dispositivo (quindi iPhone, iPad, Mac), recati su questo sito e trova la voce “Download wallpaper”. Il sito ti fornirà in automatico lo sfondo adatto in base al device che stai usando.

A caccia di sfondi? Qui trovi quelli realizzati per l’Apple Store di Wuhan.