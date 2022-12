Ci sono storie che per un motivo o per un altro riescono ad attirare molta attenzione, anche se riguardano argomenti non di primo interesse. La curiosità della community tech e non solo è da alcuni giorni focalizzata su un episodio avvenuto a New York, nei pressi dell’Apple Store della 5th Avenue.

Un 27enne, dopo aver acquistato ben 300 iPhone 13 nel sopracitato negozio – quello che troneggia con il suo iconico cubo – è stato rapinato una volta lasciata la struttura. Il fatto è avvenuto tra l’una e le due del mattino: la vittima è stata raggiunta da due malviventi, i quali – dopo una violenta colluttazione – sono riusciti a scappare con una delle tre borse con all’interno circa 125 smartphone, per un valore di circa 95.000 dollari.

La polizia di New York sta indagando e ha confermato che la vittima non ha riportato ferite gravi, per fortuna.

Oltre 100 iPhone rubati a NY: un colpo da quasi 100mila dollari

Spiegato lo spiacevole evento, rispondiamo a due domande che tanti lettori si sono posti dopo aver letto la notizia sul web.

È davvero possibile recarsi presso l’Apple Store della 5th Avenue all’una del mattino? La risposta è – ovviamente – “sì”. Il negozio è infatti aperto per tutto il giorno e consente quindi di completare acquisti anche in piena notte o alle prime luci del mattino. Forse la vittima aveva scelto un orario “strategico” per attirare meno attenzione e muoversi più liberamente. Qualcosa però è evidentemente andato storto. Perché questa persona ha acquistato 300 iPhone 13? Non che sia una cosa illegale, però un pizzico di “stupore” c’è. La polizia ha spiegato che la vittima ha spesso effettuato acquisti di tale portata presso il principale Apple Store della Grande Mela. Perché? Per rivendere i prodotti made-in-Cupertino tramite la sua piccola impresa.

