È più introvabile iPhone 14 Pro o PlayStation 5? Al momento non è possibile fornire una risposta certa a questa domanda, ma che entrambi gli articoli siano di scarsissima reperibilità è sotto gli occhi di tutti. E a proposito dell’ultimo smartphone top di gamma di Apple, giungono in queste ore altre pessime notizie.

Altro che le 6 milioni di unità stimate solo pochi giorni fa: qui si parla di 15-20 milioni di iPhone 14 Pro in meno da poter acquistare nei prossimi mesi. La causa di questa “crisi” è duplice: le misure anti-COVID applicate in Cina (ovvero, il lockdown) e le recenti proteste di un nutrito numero di lavoratori presso uno dei principali stabilimenti di produzione di Foxconn (definito non a caso “iPhone City”), situato nella città cinese di Zhengzhou.

Che la situazione non fosse così rosea si era ormai capito, ma ora – in base a quanto comunicato dall’analista Ming-Chi Kuo tramite il suo profilo Twitter – è addirittura peggiorata. Sarà una “missione impossibile” mettere le mani su un iPhone 14 Pro prima di Natale. Anche in Italia, ovviamente.

Si può provare a concludere l’acquisto su Amazon, ma il corriere potrebbe bussare al citofono addirittura il 12 gennaio. Sullo store digitale di Apple si parla invece di 4 settimane indicativamente, quindi siamo ben oltre il Natale.

iPhone 14 Pro è introvabile: ci sono alternative?

Se pensi di poter vivere anche senza la Dynamic Island, puoi stare più che tranquillo/a. Su Amazon trovi infatti sia iPhone 13 che iPhone 14 a prezzi scontati, ecco qualche esempio:

