Le ultime ore sono state particolarmente vivaci in casa Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti rilasciato nuovi aggiornamenti per tutti i suoi sistemi operativi, a partire da quello per iPhone. Oltre a iOS 16.3.1, infatti, gli utenti possono scaricare macOS 13.2.1, watchOS 9.3.1, HomePod 16.3.2 e tvOS 16.3.2.

Maggior sicurezza e bug risolti: le novità di macOS e degli altri aggiornamenti

Quello per i Mac è un minor update, ovvero una versione del sistema operativo rilasciato ad ottobre che non introduce novità di spicco, come nuove feature o modifiche all’interfaccia utente. È tuttavia consigliabile scaricarlo il prima possibile perché, come indicato nelle note di sicurezza condivise proprio da Apple, il software va a risolvere un bug di WebKit che poteva creare non pochi problemi di sicurezza.

Per scaricare prima e installare poi macOS Ventura 13.2.1, recati in Impostazioni, quindi Generali e, infine, Aggiornamento Software.

Apple Watch, HomePod, Apple TV

Anche gli aggiornamenti di watchOS, HomePod e tvOS sono importanti. Del resto, quando viene spazzato via un bug, è sempre una buona notizia. Non credi?

watchOS 9.3.1 : lancia l’app Watch sul tuo iPhone e recati in Generali > Aggiornamento software. Affinché la procedura vada in porto, assicurati che l’Apple Watch abbia almeno il 50% di carica rimanente, sia posizionato sul suo caricabatterie e che sia nei pressi dello smartphone con cui è abbinato.

: lancia l’app Watch sul tuo iPhone e recati in Generali > Aggiornamento software. Affinché la procedura vada in porto, assicurati che l’Apple Watch abbia almeno il 50% di carica rimanente, sia posizionato sul suo caricabatterie e che sia nei pressi dello smartphone con cui è abbinato. HomePod 16.3.2 : lancia l’app Casa sul tuo iPhone e recati su Altro > Impostazioni abitazione > Aggiornamento Software.

: lancia l’app Casa sul tuo iPhone e recati su Altro > Impostazioni abitazione > Aggiornamento Software. tvOS 16.3.2: su Apple TV, recati in Sistema > Aggiornamento software. Ti consiglio di abilitare gli aggiornamenti automatici, così non dovrai installarli manualmente in futuro.

