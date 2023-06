Apple rilascia la quarta beta di iOS 16.6 in vista dell'aggiornamento software per iPhone

Apple ha recentemente rilasciato la quarta beta di iOS 16.6 per gli sviluppatori, preparando il terreno per un imminente aggiornamento del software per iPhone. Questa nuova versione di iOS è stata in fase di test da maggio e si prevede che sarà disponibile per tutti gli utenti a luglio. Mentre iOS 17 attira l’attenzione con le sue nuove funzionalità che saranno rilasciate a settembre, iOS 16.6 sarà uno degli ultimi aggiornamenti di questa versione del sistema operativo, focalizzandosi principalmente sulla sicurezza.

iOS 16.6 si avvicina al rilascio ufficiale con la quarta beta per gli sviluppatori

È importante sottolineare che iOS 16.6 non introdurrà nuove funzionalità per gli utenti finali. Tali novità sono riservate ad iOS 17. Questa versione di iOS sarà incentrata principalmente sulle correzioni di bug e sugli aggiornamenti di sicurezza. Apple ha adottato una strategia simile in passato, ad esempio con iOS 15, che ha ricevuto gli aggiornamenti nella forma di versioni 15.7.X per coloro che hanno deciso di rimandare l’aggiornamento a iOS 16.

Una delle novità più significative di iOS 17 è l’eliminazione del supporto per iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Pertanto, iOS 16 segnerà gli ultimi aggiornamenti per questi modelli di iPhone. Tuttavia, Apple continuerà a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per gli iPhone che eseguono versioni precedenti di iOS per diversi anni, assicurando la protezione degli utenti.

Oltre a iOS 16.6, Apple ha anche rilasciato la quarta beta per sviluppatori di altre piattaforme, tra cui iPadOS 16.6, tvOS 16.6, macOS 13.5 e watchOS 9.6. Questi aggiornamenti mirano a migliorare le prestazioni e risolvere eventuali problemi noti nelle rispettive piattaforme.

Mentre gli utenti attendono con impazienza le nuove funzionalità di iOS 17, l’arrivo di iOS 16.6 rappresenta un’importante tappa nel percorso di aggiornamento del software per iPhone.