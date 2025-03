Apple rilascia iOS 18.3.2: correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza

iOS 18.3.2, l’ultimo aggiornamento rilasciato da Apple, punta tutto su sicurezza e stabilità per gli utenti di iPhone. Identificato dalla build 22D82, questo update non introduce nuove funzionalità ma si concentra esclusivamente su miglioramenti critici alla protezione del sistema. Tra i punti chiave, spiccano le correzioni a vulnerabilità rilevanti, con particolare attenzione al framework WebKit.

Miglioramenti al WebKit per una navigazione più sicura

Il framework WebKit, cuore del browser Safari e di molte altre applicazioni, è stato oggetto di interventi significativi. L’aggiornamento risolve una falla che, in versioni precedenti a iOS 17.2, poteva consentire a contenuti malevoli di aggirare le difese del sistema. Grazie a queste correzioni, la sicurezza durante la navigazione è ora più robusta, offrendo agli utenti una protezione superiore contro attacchi mirati.

Un ecosistema aggiornato

In parallelo, Apple ha rilasciato aggiornamenti per tutti i dispositivi del suo ecosistema: macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2, iPadOS 18.3.2 e tvOS 18.3.2. Questi update condividono lo stesso focus su stabilità e sicurezza, sottolineando l’importanza di mantenere i dispositivi sempre aggiornati per prevenire vulnerabilità note.

Guardando al futuro: iOS 18.4

Apple sta già lavorando a iOS 18.4, previsto per il rilascio ad aprile. Questa major release introdurrà nuove funzionalità come notifiche prioritarie, opzioni avanzate per il Centro di Controllo e azioni migliorate per le scorciatoie. L’impegno continuo dell’azienda dimostra la sua dedizione nel fornire un’esperienza sempre più sicura e ottimizzata per i propri utenti.