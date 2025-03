iOS 18.4, rilasciata la beta 2 con EV Routing e nuove funzionalità AI

Apple ha rilasciato la versione beta 2 di iOS 18.4, introducendo aggiornamenti che non solo migliorano l’esperienza utente, ma abbracciano il futuro della mobilità elettrica e dell’innovazione digitale.

Tra le novità principali, spicca l’aggiornamento di Apple Maps, che ora supporta le stazioni di ricarica Tesla NACS, accanto alle tradizionali CCS. Questa integrazione semplifica notevolmente la pianificazione dei viaggi per i proprietari di veicoli elettrici di marchi come Ford, rendendo più agevole il processo di EV Routing.

L’attenzione di Apple verso l’intelligenza artificiale si concretizza con l’introduzione di nuovi comandi rapidi nel Control Center. Funzionalità come “Talk to Siri“, “Type to Siri” e “Visual Intelligence” sono ora più accessibili, garantendo interazioni più fluide e immediate con l’assistente virtuale.

Per gli utenti europei, un importante passo avanti è rappresentato dalla possibilità di impostare applicazioni di navigazione alternative, come Google Maps o Waze, come predefinite. Questa apertura verso la personalizzazione sottolinea l’impegno di Apple nel rispondere alle richieste degli utenti globali.

L’aggiornamento non si limita a miglioramenti funzionali, ma introduce anche elementi di svago e creatività. Sette nuove emoji, tra cui un volto stanco e una pianta spoglia, arricchiscono le opzioni di comunicazione. Inoltre, l’app Apple Vision Pro amplia l’intrattenimento con contenuti spaziali e suggerimenti personalizzati.

Con queste innovazioni, la beta 2 di iOS 18.4 si conferma un passo avanti significativo nell’ecosistema Apple, offrendo un mix equilibrato di tecnologia avanzata e miglioramenti quotidiani per gli utenti. Questo aggiornamento non solo ridefinisce l’esperienza degli iPhone, ma li rende sempre più allineati alle esigenze di una mobilità sostenibile e di un’interazione digitale più intelligente.