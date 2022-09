Con leggero anticipo rispetto a quanto inizialmente dichiarato, Apple ha rilasciato un minor update di iOS 16 che punta a risolvere i fastidiosi bug riscontrati dagli utenti in questi primi giorni di disponibilità. Sì, anche quello che mandava in tilt la fotocamera di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

A prescindere dal fatto che tu abbia o meno l’ultimo top di gamma del gigante californiano, ti consiglio di scaricare l’aggiornamento quanto prima perché purtroppo la prima release di iOS 16 si è contraddistinta per le diverse problematiche. Nelle note di rilascio (che trovi di seguito) non viene citato il Battery Drain, ovvero il consumo anomalo di batteria, ma speriamo che Apple abbia risolto anche questo di bug.

Quali miglioramenti introduce iOS 16.0.2 e quali fix porta con sé:

La fotocamera poteva vibrare e causare foto sfocate se utilizzate con alcune app di terze parti su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Lo schermo poteva apparire completamente nero durante la configurazione del dispositivo.

Copiare e incollare da un’app all’altra poteva far comparire una richiesta di autorizzazione più spesso del previsto.

VoiceOver poteva non essere disponibile dopo il riavvio.

Gli input tattili potevano non rispondere sugli schermi di alcuni iPhone X, iPhone XR e iPhone 11 dopo un intervento dell’assistenza tecnica.

Come scaricare iOS 16.0.2:

Per scaricare l’aggiornamento di iOS 16, recati in Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software. Per fortuna l’update non è molto pesante in termini di dimensioni, quindi l’intera procedura richiede pochi minuti.