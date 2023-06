Apple prepara il primo Mac con chip M2 Ultra e desktop M2 Max prima del WWDC

Apple sta per annunciare una serie di nuovi Mac al Worldwide Developer Conference (WWDC) 2023, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Secondo un nuovo rapporto, la società sta attualmente testando due nuovi desktop Mac con i potenti chip M2 Max e M2 Ultra, che offriranno prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti.

Nuovi desktop Mac con chip M2 Max e M2 Ultra

Il rapporto di Bloomberg afferma che Apple ha condotto test interni su due nuovi modelli di Mac desktop, noti con i nomi in codice “Mac 14,13” e “Mac 14,14”. Entrambi i Mac saranno dotati del chip M2 Max, lo stesso presente nelle versioni di fascia alta del MacBook Pro lanciate all’inizio di quest’anno.

Ma non è tutto: c’è anche una nuova configurazione con il chip M2 Ultra, che Apple non ha ancora annunciato ufficialmente. Mentre il chip M2 Max è dotato di una CPU a 12 core, una GPU a 30 core e supporto fino a 96 GB di RAM, il chip M2 Ultra raddoppierà queste specifiche. Il nuovo chip offrirà una CPU a 24 core, una GPU a 60 core e fino a 192 GB di RAM. Esiste anche una versione di fascia alta del M2 Ultra con una GPU a 76 core. Inizialmente, il chip M2 Ultra era stato progettato per il Mac Pro basato su Apple Silicon, ma i piani per tale modello non sono ancora chiari. Di conseguenza, Apple opterà per l’inserimento del nuovo chip nel Mac Studio, che attualmente utilizza i chip M1 Max e M1 Ultra.

Il nuovo Mac Studio sarà indirizzato agli utenti professionali che lavorano con attività impegnative come l’editing video e il rendering 3D. Apple cercherà nuovamente di proporre il Mac Studio come alternativa al Mac Pro, almeno fino a quando non si prenderà una decisione sul futuro del desktop modulare.

Aggiornamenti sul chip M3

Inoltre, ci sono segnalazioni secondo cui Apple sta sviluppando nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3, nonché un nuovo MacBook Pro da 13 pollici alimentato dallo stesso chip. Tuttavia, questi nuovi modelli di MacBook con chip M3 non saranno pronti prima della fine dell’anno.

Apple sta testando nuovi Mac desktop con i chip M2 Max e M2 Ultra, in attesa del WWDC 2023. Questi nuovi Mac offriranno prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti grazie alle CPU e GPU potenziate e alle capacità di memoria espandibili. Inoltre, Apple sta lavorando anche su nuovi MacBook con il chip M3, che saranno disponibili più avanti nell’anno.

Per scoprire tutti i dettagli, assicurati di seguire il keynote del WWDC il prossimo lunedì 5 giugno alle 10:00 PT/13:00 ET.