Apple potenzia la sicurezza online per i bambini con nuove funzionalità

Apple continua a distinguersi per il suo impegno nella protezione online, annunciando un set di innovazioni progettate per migliorare la sicurezza bambini sulle sue piattaforme digitali. Con l’introduzione di iOS 18.4, Cupertino lancia un sistema avanzato che integra protezioni automatiche basate sulla fascia d’età selezionata durante la configurazione del dispositivo: bambino, adolescente o adulto. Questo approccio segna un passo avanti verso un’esperienza digitale più sicura e personalizzata.

Tra le novità più significative, spicca la nuova API Declared Range, uno strumento che permette agli sviluppatori di verificare l’età degli utenti senza compromettere la loro privacy. Parallelamente, l’App Store subisce una revisione nelle categorie di età, ora suddivise in cinque fasce specifiche: 4+, 9+, 13+, 16+ e 18+. Questa segmentazione dettagliata è stata pensata per garantire che i contenuti siano pienamente adatti al pubblico più giovane.

Il rinnovato ecosistema di protezione include strumenti essenziali come Dov’è, Sicurezza delle comunicazioni e Limiti comunicazioni, oltre a un App Store personalizzato per i giovani utenti. Le applicazioni evidenziate e suggerite saranno esclusivamente quelle adeguate alla loro fascia d’età, rafforzando così la sicurezza digitale.

Non meno importante è il miglioramento delle funzionalità di controllo parentale, come Screen Time e Chiedi per acquistare, che permettono ai genitori di monitorare e gestire l’accesso dei minori ai contenuti digitali. Questo equilibrio tra protezione e rispetto della privacy sottolinea l’impegno di Apple nel creare un ambiente digitale che rispetti le esigenze delle nuove generazioni.