La versione Release Candidate di iOS 16.2 è stata rilasciata da Apple solo poche ore fa e porta con sé una novità di cui vi abbiamo già parlato. Si tratta di Apple Music Sing, una feature che rimanda in tutto e per tutto al karaoke. Ma come funziona e quando sarà disponibile per tutti?

Apple Music Sing: cos’è e come funziona

In quel di Cupertino hanno deciso di arricchire Apple Music con una feature che oggi nessun’altra piattaforma di streaming musicale è in grado di offrire. Riprendendo le parole di Oliver Schusser, VP di Apple Music e Beats, “le persone amano poter cantare sulle loro canzoni preferite“, ed è proprio per questo motivo che è stata pensata la funzione karaoke.

La feature è integrata in Apple Music, quindi non è necessario scaricare aggiornamenti o contenuti aggiuntivi, ma è disponibile in esclusiva per coloro che hanno all’attivo un abbonamento al servizio di streaming. Per lanciarsi in una performance musicale basta avviare la riproduzione di un brano musicale e aprire la sezione dedicata al testo. A questo punto, sulla destra dovresti vedere l’icona di un microfono. Ti serve per regolare il volume della parte vocale della canzone (se lo porti a 0, la tua sarà praticamente l’unica voce).

Dai primi test apparsi in rete – tra cui quello dei colleghi di MacRumors -, la funzione Karaoke sembra potenzialmente divertente e ben realizzata. C’è però un enorme dubbio da sciogliere: Apple Music Sing abbraccerà l’intero catalogo? L’azienda di Cupertino non ha fornito informazioni a riguardo, quindi ci toccherà scoprirlo di volta in volta. O meglio, di canzone in canzone.

Le caratteristiche di Apple Music Sing:

Impostazioni vocali regolabili: puoi controllare i livelli delle voci nelle canzoni. Puoi cantare con la voce originale dell’artista, cantare da solista o alternarti su milioni di canzoni del catalogo di Apple Music.

puoi controllare i livelli delle voci nelle canzoni. Puoi cantare con la voce originale dell’artista, cantare da solista o alternarti su milioni di canzoni del catalogo di Apple Music. Testi in tempo reale: puoi cantare con testi animati che danzano al ritmo della tua voce.

puoi cantare con testi animati che danzano al ritmo della tua voce. Voci secondarie: le parti cantate in contemporanea dalla seconda voce possono animarsi in modo indipendente dalla parte principale, per seguirle più facilmente.

le parti cantate in contemporanea dalla seconda voce possono animarsi in modo indipendente dalla parte principale, per seguirle più facilmente. Vista Duetto: quando ci sono più voci, vengono visualizzate ai lati opposti dello schermo facilitando l’esecuzione di duetti o di brani con più voci.

Quando e su quali dispositivi

Per il “quando”, basterà attendere la settimana prossima, e più precisamente il giorno del rilascio al pubblico di iOS 16.2. Per l’elenco dei dispositivi compatibili, il colosso californiano parla di Apple TV 4K, e iPhone e iPad sui quali sarà possibile installare gli ultimi update di iOS e iPadOS rispettivamente.

Immagine di copertina ©MacRumors

