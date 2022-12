In quel di Cupertino si saranno forse ispirati al Canta Tu, tornato a sorpresa sui nostri schermi (e sugli scaffali dei negozi) in buona compagnia di Gigi D’Alessio. Devi sapere che prossimamente potrai raccontare cantando della neve che cadrà le domeniche d’agosto anche tramite il tuo dispositivo Apple, grazie all’inedita feature Apple Music Sing.

Apple Music Sing, il karaoke secondo Tim Cook & co.

Nuovi dispositivi? Macché, il 2022 di Apple si chiude con una funzionalità che – ironia a parte – arricchisce un servizio che sta riscuotendo sempre più successo, pur essendo ancora lontano da chi domina incontrastato questo settore. Spotify, ovviamente.

Dal comunicato stampa diffuso in queste ore si apprende che Apple Music Sing è “una nuova ed entusiasmante funzione che consente agli utenti di cantare insieme alle loro canzoni preferite con impostazioni vocali regolabili e con i testi in tempo reale“.

I testi dei brani sono da sempre una delle funzioni più apprezzate di Apple Music. Sappiamo che in tutto il mondo le persone amano poter cantare sulle loro canzoni preferite, ed è per questo che abbiamo deciso di ampliare l’esperienza per renderla ancora più sconvolgente. È davvero divertente e pensiamo che piacerà molto. – Oliver Schusser, VP di Apple Music e Beats

Quando e su quali dispositivi

Basato sull’enorme catalogo della piattaforma di streaming (che in Italia costa 10,99 euro al mese), Apple Music Sing sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine del mese per tutti coloro che sono abbonati ad Apple Music. La feature è compatibile con iPhone, iPad e la nuova Apple TV 4K, che puoi acquistare su Amazon con disponibilità immediata.

