Apple lancia riassunti delle recensioni con l'IA in iOS 18.4

La rivoluzione digitale di Apple continua con una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che cambierà il modo in cui gli utenti interagiscono con l’App Store. Con l’imminente rilascio di iOS 18.4, Apple introdurrà il sistema Apple Intelligence, progettato per creare automaticamente riassunti recensioni delle app disponibili sulla piattaforma. Questo sistema, alimentato da avanzati modelli linguistici, consentirà agli utenti di consultare sintesi settimanali dei feedback in modo rapido e intuitivo.

La feature, attualmente in fase di beta pubblica, sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in lingua inglese, con un’espansione globale prevista entro la fine dell’anno. Gli utenti avranno la possibilità di segnalare eventuali anomalie direttamente dall’app, mentre gli sviluppatori potranno accedere a strumenti dedicati tramite App Store Connect. Questa innovazione segue l’esempio di giganti come Amazon e Google, che hanno già implementato tecnologie simili nei loro ecosistemi digitali.

Nonostante le sue potenzialità, il sistema non è privo di sfide. Alcuni esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili manipolazioni da parte di sviluppatori poco scrupolosi, che potrebbero alterare le recensioni per influenzare i riassunti generati dall’AI. Tuttavia, Apple mira a garantire una panoramica equilibrata dei feedback, includendo sia aspetti positivi che negativi, per offrire agli utenti una base solida per decisioni informate sugli acquisti.

Il debutto ufficiale di questa funzionalità è previsto per aprile, insieme ad altre novità come l’espansione del supporto linguistico e miglioramenti al Centro di Controllo. Con Apple Intelligence, il futuro dell’App Store sembra destinato a essere sempre più orientato all’innovazione e alla centralità dell’utente.