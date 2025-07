Apple Music celebra 10 anni con la classifica delle 500 canzoni più ascoltate

Il decimo anniversario di Apple Music segna un traguardo significativo per la piattaforma di streaming musicale, che ha rivelato una classifica speciale delle canzoni più ascoltate del decennio. In cima alla lista delle 500 canzoni più popolari si trova “Shape of You” di Ed Sheeran, un brano che ha conquistato milioni di streaming a livello globale e stabilito record di permanenza nelle classifiche. Questo successo lo colloca davanti a due colossi della musica come The Weeknd e Drake, che completano il podio con rispettivamente “Blinding Lights” e “God’s Plan”.

La playlist celebrativa, intitolata “10 Years of Apple Music: Top Songs”, offre uno sguardo unico sulle preferenze musicali degli utenti negli ultimi dieci anni. “Shape of You” non solo ha dominato le classifiche per oltre 1.000 giorni in almeno un paese, ma ha anche stabilito il record per il debutto pop con il maggior numero di ascolti nel primo giorno. Parallelamente, “Blinding Lights” di The Weeknd ha trascorso più di 180 giorni nella Top 10 Global Daily 100, consolidando la sua posizione come uno dei brani più iconici della piattaforma.

Drake, con “God’s Plan”, si distingue come l’artista con il maggior numero di brani in classifica, ben 27, seguito da Taylor Swift con 14 canzoni. La presenza massiccia di Drake sottolinea il suo impatto costante nel panorama musicale globale, mentre Taylor Swift continua a rappresentare un punto di riferimento per i fan di tutto il mondo.

Un’analisi più approfondita della Top 500 rivela alcune curiosità degne di nota. Billie Eilish domina la categoria alternativa con nove brani, dimostrando il suo appeal trasversale e il suo talento innovativo. Nel genere country, “Old Town Road” di Lil Nas X si posiziona al 60° posto, segnando un punto di svolta per la fusione di generi musicali. Tra le canzoni natalizie, “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey è l’unica a fare la sua comparsa, al 100° posto, consolidando il suo status di classico intramontabile. Anche il fenomeno “Baby Shark” non è passato inosservato, posizionandosi al 351° posto, un segno dell’influenza della musica virale nell’era digitale.

Per celebrare i 10 anni di Apple Music, la piattaforma ha introdotto nuove funzionalità per gli utenti. Tra queste spicca “Replay All Time”, che consente agli abbonati di creare playlist personalizzate basate sui brani più ascoltati dal momento della loro iscrizione. Questa funzione mira a rafforzare il legame tra gli utenti e la loro esperienza musicale, rendendo più accessibile il loro archivio musicale personale.

Oltre alle celebrazioni digitali, Apple Music ha inaugurato un nuovo hub per artisti a Los Angeles. Questa struttura all’avanguardia include studi radio avanzati e tecnologie per il mixaggio audio spaziale, sottolineando l’impegno dell’azienda nell’offrire strumenti innovativi agli artisti per migliorare la qualità del suono e l’esperienza di ascolto.