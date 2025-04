Dolby Atmos approda su Apple Music per Windows, rivoluzionando l'audio su PC

Una novità attesa da tempo rivoluziona l’esperienza audio su PC: Apple Music introduce il supporto al Dolby Atmos su Windows. Con l’aggiornamento alla versione 1.1284.20225, gli utenti possono finalmente immergersi in un ambiente sonoro tridimensionale, finora apprezzato su dispositivi come iPhone e Mac. Questa evoluzione segna un passo avanti nell’accessibilità della tecnologia audio immersivo per gli ascoltatori su piattaforma Windows.

Il sistema Spatial Audio, fiore all’occhiello di Apple, trasforma l’ascolto musicale grazie a filtri direzionali che creano un’esperienza sonora avvolgente, capace di simulare la percezione del suono da ogni angolazione. Introdotta inizialmente su Apple Music nel giugno 2021, questa tecnologia arriva ora anche su PC, eliminando una significativa lacuna nell’ecosistema musicale.

Per guidare gli utenti nella configurazione, Apple ha pubblicato una guida dettagliata intitolata “Play Dolby Atmos in Music on Windows”. È essenziale verificare la compatibilità hardware per sfruttare appieno le potenzialità del Dolby Atmos, ma chi dispone di un sistema adeguato potrà godere di una qualità audio senza precedenti.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Apple nel rendere le sue tecnologie all’avanguardia accessibili a un pubblico sempre più ampio. L’integrazione del Dolby Atmos non solo arricchisce l’offerta di Apple Music, ma rafforza anche la sua posizione nel competitivo mercato dello streaming musicale.

Gli utenti interessati possono scaricare l’aggiornamento direttamente dal sito ufficiale di Apple. Per chi cerca un’esperienza musicale che ridefinisca gli standard qualitativi, questo aggiornamento rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama dell’intrattenimento su PC.