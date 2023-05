Apple introduce Personal Voice: crea una voce identica alla tua in soli 15 minuti

Apple ha annunciato una serie di nuove funzionalità di accessibilità che verranno introdotte con l’aggiornamento di iOS 17, tra cui la rivoluzionaria funzione Personal Voice. Questa incredibile caratteristica permette alle persone che rischiano di perdere la capacità di parlare di creare una voce sintetica che suoni esattamente come la propria, in soli 15 minuti. Un progresso straordinario nel campo dell’accessibilità.

La funzione Personal Voice è stata progettata per supportare le persone che potrebbero perdere gradualmente la capacità di parlare, come coloro con una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o altre condizioni simili. Utilizzando l’apprendimento automatico sul dispositivo, gli utenti sono invitati a leggere una serie di istruzioni di testo casuale per registrare 15 minuti di audio sul proprio iPhone o iPad. Il dispositivo utilizzerà quindi questi dati per creare una voce personalizzata che rifletta le caratteristiche vocali uniche di ogni individuo.

La voce personalizzata generata tramite Personal Voice sarà perfettamente integrata con la funzione Live Speech di Apple. Gli utenti potranno digitare ciò che vogliono dire e far pronunciare le parole con la loro voce sintetica durante le chiamate telefoniche, le conversazioni di persona e le videochiamate FaceTime. Questo offre loro la possibilità di comunicare in modo autonomo e di mantenere la propria identità vocale, anche se la capacità di parlare viene compromessa.

Philip Green, membro del consiglio e sostenitore della SLA presso l’organizzazione no profit Team Gleason, ha espresso apprezzamento per gli sforzi di Apple nel campo dell’accessibilità. Come persona che ha sperimentato cambiamenti significativi nella sua voce a causa della SLA, Green sottolinea l’importanza di poter comunicare con i propri cari usando una voce che suoni come la propria. Secondo Green, la possibilità di creare una voce sintetica personalizzata sul proprio iPhone in soli 15 minuti è un risultato straordinario.

È importante sottolineare che Apple ha sviluppato questa funzionalità con la massima attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti. La tecnologia di apprendimento automatico viene utilizzata direttamente sul dispositivo, garantendo che le informazioni personali rimangano private e protette.

L’introduzione di Personal Voice è solo una delle molte nuove funzionalità di accessibilità presentate da Apple con l’aggiornamento di iOS 17. Oltre a Personal Voice, sono state annunciate anche altre innovazioni, come Live Speech, che consente agli utenti di far pronunciare ciò che digitano durante le chiamate e le conversazioni, migliorando ulteriormente le opportunità di comunicazione per le persone con disabilità del linguaggio.