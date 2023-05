iOS 17: Apple rivela alcune grosse novità in arrivo con l'aggiornamento

Apple ha annunciato oggi una serie di nuove funzionalità di accessibilità che saranno disponibili su iPhone e iPad con l’arrivo di iOS 17. Queste nuove funzioni, presentate in anteprima prima del WWDC di giugno, mirano a migliorare l’esperienza degli utenti con disabilità, offrendo soluzioni innovative per facilitare la comunicazione, l’interazione e l’accesso alle funzionalità essenziali dei dispositivi Apple.

Apple svela le nuove funzionalità di accessibilità di iOS 17: Assistive Access, Live Speech e altro ancora

Una delle nuove funzionalità di accessibilità introdotte da Apple è Assistive Access. Questa funzione è stata sviluppata per supportare gli utenti con disabilità cognitive, riducendo il carico cognitivo e semplificando l’utilizzo di iPhone e iPad. Assistive Access offre un’interfaccia personalizzata per le app Telefonate, FaceTime, Messaggi, Fotocamera, Foto e Musica, con pulsanti ad alto contrasto e grandi etichette di testo. Inoltre, offre strumenti per personalizzare l’esperienza in base alle esigenze dell’utente, come la possibilità di comunicare attraverso messaggi video o una tastiera solo emoji.

Un’altra nuova funzionalità di iOS 17 è Live Speech. Questa opzione consente agli utenti di iPhone, iPad e Mac di digitare ciò che desiderano dire e farlo pronunciare ad alta voce durante le chiamate telefoniche, le conversazioni di persona e le videochiamate FaceTime. Inoltre, è possibile salvare frasi di uso comune per facilitare l’intervento durante una conversazione dinamica. Un componente aggiuntivo di Live Speech è Personal Voice, che offre agli utenti che rischiano di perdere la capacità di parlare la possibilità di creare una voce personalizzata che suoni come la loro. Questo è particolarmente utile per coloro che affrontano condizioni progressive come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Apple sta anche ampliando le funzionalità di rilevamento nell’app Magnifier. La nuova funzione Point and Speak consente agli utenti con disabilità visive di interagire con oggetti fisici che presentano etichette di testo diverse. Questa opzione combina l’utilizzo della fotocamera, lo scanner LiDAR e l’apprendimento automatico sul dispositivo per annunciare il testo su ciascun pulsante mentre gli utenti passano il dito sulla tastiera. Point and Speak è integrato nell’app Magnifier e può essere utilizzato con altre funzionalità come il rilevamento di persone, il rilevamento di porte e le descrizioni delle immagini.

Oltre a queste, Apple ha presentato altre nuove funzionalità di accessibilità. Gli utenti con disabilità uditiva possono ora associare dispositivi acustici Made for iPhone direttamente al Mac e personalizzarli per il loro comfort uditivo. Voice Control offre suggerimenti fonetici per la modifica del testo, mentre la Guida al controllo vocale aiuta gli utenti a imparare a utilizzare i comandi vocali come alternativa al tocco e alla digitazione su iPhone, iPad e