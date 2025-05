Apple introduce nuove funzioni di accessibilità per i suoi dispositivi

La tecnologia al servizio dell’inclusività sta per compiere un ulteriore passo in avanti grazie alle innovazioni annunciate da Apple, che punta a rendere i propri dispositivi più accessibili entro il 2025. Con un impegno rinnovato, l’azienda di Cupertino si prepara a introdurre funzionalità che spaziano dal supporto visivo a quello uditivo, rivoluzionando l’esperienza digitale per milioni di utenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda le schede accessibilità App Store, un’implementazione che permetterà agli utenti con disabilità di identificare facilmente le app compatibili con le loro esigenze. Questo rappresenta un passo significativo verso un ecosistema tecnologico realmente inclusivo, dove ogni individuo può trovare soluzioni adatte alle proprie necessità.

Per le persone non vedenti o ipovedenti, arriva Lente per Mac, un’applicazione progettata per ingrandire oggetti, leggere testi e riconoscere elementi dell’ambiente circostante attraverso la fotocamera del computer. Questa innovazione mira a trasformare i Mac in strumenti potenti per l’autonomia quotidiana, integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzata.

Un altro strumento che promette di cambiare il modo in cui le persone interagiscono con i dispositivi è Braille Access, una funzione che trasforma i dispositivi Apple in strumenti completi per prendere appunti in braille e trascrivere conversazioni in tempo reale. Questo rende i dispositivi Apple un alleato indispensabile per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone non vedenti.

Per chi affronta difficoltà nella lettura, l’Accessibility Reader rappresenta una soluzione ideale. Questo strumento consente di personalizzare i testi, migliorando l’accessibilità per chi soffre di dislessia o problemi visivi. Grazie alla lettura ad alta voce e alle opzioni di personalizzazione, l’Accessibility Reader si candida a diventare un punto di riferimento per la lettura inclusiva su tutti i dispositivi Apple.

Apple non dimentica gli utenti con difficoltà uditive, introducendo controlli di Ascolto dal vivo su Apple Watch. Questa funzione trasforma l’iPhone in un microfono remoto, inviando trascrizioni direttamente all’orologio, migliorando così l’esperienza quotidiana per chi ha problemi di udito.

Anche Apple Vision Pro, il dispositivo per la realtà aumentata, si arricchisce di aggiornamenti significativi in visionOS, con funzioni di riconoscimento in tempo reale e utilizzo della fotocamera per descrivere ambienti. Gli sviluppatori potranno sfruttare una nuova API per creare applicazioni dedicate all’assistenza visiva, ampliando ulteriormente le possibilità di questo dispositivo.

Completano il quadro le migliorie alla funzione Voce personale, che ora richiede meno tempo per creare una voce sintetica personalizzata, e l’introduzione degli Indicatori di movimento nei veicoli, pensati per ridurre la nausea durante l’uso dei dispositivi in viaggio. Queste innovazioni dimostrano l’impegno di Apple nel considerare ogni aspetto della vita quotidiana dei propri utenti.

Infine, per celebrare la Giornata mondiale dell’Accessibilità, Apple ha organizzato iniziative speciali nei suoi store e aggiornamenti su Apple Music, Apple TV+ e App Store, promuovendo contenuti che valorizzano l’inclusività.