Apple Intelligence rivoluziona iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4

Apple lancia una nuova sfida nel mondo dell’intelligenza artificiale con un aggiornamento che promette di rivoluzionare l’esperienza digitale degli utenti. Gli update a iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 segnano un significativo passo avanti per Apple Intelligence, che ora abbraccia otto nuove lingue, incluso l’italiano, e offre strumenti di scrittura potenziati. Con queste novità, l’azienda di Cupertino punta a rafforzare la sua presenza globale, con un occhio di riguardo agli utenti dell’Unione Europea.

Tra le novità principali spicca l’integrazione di ChatGPT in Siri, che consente agli utenti di accedere a funzionalità avanzate di generazione linguistica direttamente tramite Siri e gli strumenti nativi di scrittura. Questa soluzione elimina la necessità di app esterne, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza grazie all’elaborazione dei dati principalmente sul dispositivo e, quando necessario, al supporto del Private Cloud Compute.

Gli strumenti di scrittura, ora più avanzati, includono “Riscrivi”, che adatta il tono dei messaggi in base al contesto, e “Rivedi”, che offre suggerimenti dettagliati su grammatica e lessico. La funzione “Riassumi” è particolarmente utile per chi cerca sintesi rapide ed efficaci, trasformando testi lunghi in elenchi puntati, paragrafi concisi o tabelle intuitive.

Non mancano le innovazioni sul fronte visivo. L’app Foto introduce Ripulisci immagini, una funzione capace di eliminare elementi indesiderati dalle foto mantenendone l’autenticità. Inoltre, la creazione di Ricordi diventa più intuitiva, consentendo di generare video personalizzati partendo da semplici descrizioni testuali. Con Image Playground, gli utenti possono esplorare nuovi orizzonti creativi, creando immagini in vari stili, dall’animazione all’illustrazione.

Questi aggiornamenti sottolineano l’impegno di Apple nel combinare tecnologie all’avanguardia con la tutela della privacy, offrendo strumenti potenti e rispettosi delle informazioni personali degli utenti. Con una Siri ridisegnata e un sistema di notifiche prioritarie che riduce le interruzioni, Apple conferma la sua missione di rendere l’esperienza digitale sempre più fluida e personalizzata.