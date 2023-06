Apple integra l'iPhone 15 con Vision Pro tramite un chip Ultra Wideband aggiornato

Apple ha recentemente annunciato la sua piattaforma Vision Produrante il WWDC di quest’anno, con una data di rilascio prevista per l’inizio del 2024. Tuttavia, secondo l’affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, Apple ha piani ambiziosi per integrare ulteriormente l’iPhone con l’ecosistema Vision Pro, con l’introduzione prevista nell’iPhone 15 entro la fine dell’anno.

iPhone 15 integrato con l’ecosistema Vision Pro: ecco le previsioni di Kuo

Kuo ha condiviso dettagli interessanti attraverso un nuovo rapporto, spiegando che Apple si impegnerà in un “aggiornamento aggressivo delle specifiche hardware” dell’iPhone al fine di creare un ecosistema competitivo intorno a Vision Pro. Kuo sottolinea che l’integrazione con altri prodotti hardware Apple è fondamentale per il successo di Vision Pro, e tra le specifiche hardware principali si trovano il Wi-Fi e l’Ultra Wideband (UWB).

Il primo passo di questo processo di integrazione sarà l’aggiornamento del chip Ultra Wideband all’interno dell’iPhone 15. Secondo Kuo, l’iPhone 15 sarà dotato di una nuova versione del chip Ultra Wideband, attualmente noto come chip U1, che offrirà maggiore efficienza e affidabilità. Kuo afferma che è probabile che le specifiche dell’UWB siano migliorate sull’iPhone 15, grazie al passaggio a un processo di produzione più avanzato, da 16 nm a 7 nm. Ciò consentirà prestazioni migliori o un consumo energetico ridotto per le interazioni in prossimità.

Il chip U1 di Apple ha fatto la sua comparsa per la prima volta sull’iPhone 11 ed è stato incluso in ogni modello di iPhone successivo. Oltre all’iPhone, il chip U1 è presente anche in dispositivi come l’AirTag, l’Apple Watch Series 6 e modelli successivi, l’HomePod mini e l’HomePod di seconda generazione, nonché nella custodia di ricarica degli AirPods Pro di ultima generazione.

Apple sfrutta il chip U1 per una serie di funzionalità, tra cui Trova il mio, Handoff, Precision Finding, AirDrop e altre ancora. Secondo Kuo, una versione aggiornata del chip U1 migliorerà le prestazioni di queste funzionalità e svolgerà un ruolo chiave nell’integrazione tra Vision Pro e gli altri prodotti Apple.

L’integrazione più profonda dell’iPhone 15 con Vision Pro consentirà agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità di entrambe le tecnologie. Grazie alle funzionalità avanzate offerte da Vision Pro e all’efficienza del chip UWB aggiornato, gli utenti potranno godere di un’esperienza più integrata e fluida tra il loro iPhone e gli altri dispositivi Apple.

Sebbene l’iPhone 15 non sia ancora stato rilasciato, le anticipazioni di Kuo e i suoi rapporti affidabili fanno ben sperare per l’evoluzione dell’ecosistema Apple e per l’integrazione dei dispositivi tramite Vision Pro. Gli appassionati di Apple e gli utenti dell’iPhone possono aspettarsi nuove funzionalità e miglioramenti significativi con l’arrivo dell’iPhone 15 e del chip Ultra Wideband aggiornato.