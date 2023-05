Apple avvierà la produzione di massa dei display di iPhone 15 a giugno

Apple ha annunciato che la produzione di massa dei display per iPhone 15 inizierà già a giugno, in modo da garantire un adeguato approvvigionamento entro la fine dell’anno. Questa mossa è stata influenzata dalla scorsa stagione natalizia, quando i vincoli di fornitura hanno causato problemi di disponibilità per i clienti, soprattutto per i modelli Pro.

Secondo l’analista di DSCC, Ross Young, sia iPhone 15 che iPhone 15 Pro avranno un vantaggio iniziale in termini di volume di produzione, indicando una prevista alta domanda per questi modelli. Inoltre, Young ha confermato che tutti i nuovi modelli di iPhone 15 saranno dotati di Dynamic Island, una caratteristica precedentemente riservata ai modelli Pro.

9to5Mac ha anche confermato che i modelli Pro manterranno il display della generazione attuale, ma con cornici più sottili. Caratteristiche premium come ProMotion, che consente frequenze di aggiornamento variabili fino a 120Hz, rimarranno esclusive per i modelli Pro.

Secondo le fonti di 9to5Mac, Apple ha apportato alcune modifiche al design dei nuovi iPhone 15. Tuttavia, i nuovi pulsanti del volume a stato solido con feedback tattile sono stati scartati a causa di problemi di fornitura. Invece, i clienti potranno godere di un nuovo pulsante di azione che sostituirà l’interruttore mute/suoneria.

Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, altri analisti del settore, hanno riportato che Apple ha optato per tornare ai classici pulsanti del volume a causa della complessità dei nuovi pulsanti, che avrebbe potuto ritardare la produzione di iPhone 15. Inoltre, è emerso che Apple potrebbe introdurre display più grandi per l’iPhone 16 Pro il prossimo anno, secondo un rapporto recente di Kuo.

È previsto che sia iPhone 15 che iPhone 15 Pro saranno ufficialmente presentati nel mese di settembre, come consuetudine. I fan dell’iPhone possono quindi aspettarsi nuovi modelli con prestazioni e funzionalità migliorate, pronti per soddisfare le esigenze degli utenti.

Anticipazioni per iPhone 15: cosa aspettarsi

Oltre alla notizia della produzione di massa dei display di iPhone 15, ci sono anche altre anticipazioni su cosa aspettarsi da questo nuovo modello.

Secondo le fonti, Apple ha lavorato a un nuovo design per la gamma di iPhone 15. Sebbene alcune modifiche siano state scartate, i clienti possono comunque aspettarsi un nuovo pulsante di azione che sostituirà l’interruttore mute/suoneria. Questo pulsante potrebbe offrire un’esperienza di utilizzo migliorata e un design più elegante.

Inoltre, gli analisti hanno suggerito che Apple potrebbe optare per display più grandi per l’iPhone 16 Pro il prossimo anno. Questa potrebbe essere una mossa interessante per Apple, poiché molti utenti apprezzano i display ampi che offrono una migliore esperienza di visione e interazione con il dispositivo.

Oltre alle dimensioni del display, ci si aspetta che iPhone 15 e iPhone 15 Pro presenteranno miglioramenti nelle prestazioni e nelle funzionalità. Con ogni nuova generazione di iPhone, Apple si impegna a offrire un’esperienza utente sempre più avanzata, introducendo nuove tecnologie e migliorando le capacità del dispositivo.

Con l’inizio della produzione di massa dei display di iPhone 15 a giugno, ci si aspetta che Apple abbia un adeguato approvvigionamento per soddisfare la domanda dei clienti entro la fine dell’anno. I fan dell’iPhone non vedono l’ora di scoprire tutte le novità e le caratteristiche di questo atteso nuovo modello durante il lancio ufficiale previsto a settembre.