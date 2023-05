iPhone 16 Pro e Pro Max con display più grandi, migliora l'esperienza dell'utente

Apple si sta preparando a introdurre un entusiasmante aggiornamento ai suoi attesissimi modelli iPhone 16 Pro e Pro Max nel 2024. Come riportato dall’analista di display Ross Young, noto per fornire approfondimenti accurati sui piani di Apple, questi dispositivi presenteranno display di dimensioni maggiori di 6,3 e 6,9 pollici rispettivamente. In particolare, questo cambiamento nelle dimensioni dello schermo sarà esclusivo per i modelli Pro, mentre i modelli standard di iPhone 16 dovrebbero mantenere le familiari dimensioni del display da 6,1 e 6,7 pollici utilizzate da Apple negli ultimi anni. Questa informazione è stata confermata dallo stesso Young in comunicazione con MacRumors.

Display più grandi su iPhone 16 Pro e Pro Max

Queste dimensioni del display più grandi, sebbene arrotondate per eccesso, rappresentano un significativo salto di qualità sullo schermo rispetto alle offerte esistenti di Apple. Le misurazioni precise per i display di iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbero essere svelate alla prossima conferenza Display Week a Los Angeles il 23 maggio. Se le voci si rivelassero vere, questi display più grandi segneranno gli schermi più grandi di Apple fino ad oggi, fornendo agli utenti un’esperienza visiva coinvolgente come mai prima d’ora. Per riferimento, gli attuali modelli di iPhone 14 Pro e Pro Max sono dotati rispettivamente di display da 6,1 e 6,7 pollici e le stesse dimensioni sono previste per i prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

L’introduzione di display più grandi nei modelli iPhone 16 Pro e Pro Max suggerisce la possibilità di una revisione del design, che potrebbe comportare cornici ridotte o altri miglioramenti. Questo sviluppo è in linea con l’impegno di Apple a spingere costantemente i confini tecnologici e fornire dispositivi che ridefiniscono le esperienze degli utenti.

Vale la pena notare che le dimensioni del display più grandi saranno esclusive dei modelli Pro, mentre i modelli iPhone 16 e 16 Plus più convenienti dovrebbero mantenere le familiari dimensioni del display da 6,1 e 6,7 pollici. Questa differenziazione strategica consente ad Apple di soddisfare le diverse preferenze degli utenti e fasce di prezzo.